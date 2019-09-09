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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:58
Пора уже выходить на улицы. Будете молчать, скоро ничего не купите, а деньги превратятся в мусор. И это затеял зеля, который сам держит деньги в офшорах!
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:20
Зеля держит деньги в офшорах! Оно не имеет никакого даже морального права, не говоря о конституционном, требовать платить непонятно куда и на каком основании какие-то налоги и штрафы с заработанных, к примеру, в Польше в 90-е годы денег, нарушать презумпцию невиновности и менять правила игры задним числом и все остальное! Еще и когда у судей и прокуроров никто и не думает забирать по 5 квартир, полученных за счет народа, по миллиону при выходе на пенсию и т.д. и ментов никто не думает отправлять работать, чтоб не сидели на нашей шее с 38 лет на пенсии, и ни один коррупционер не сидит в тюрьме!
Зато люди оставляют за собой право защищать свою имущество как считают нужным!
Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03
Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
Глупый заголовок.
Налоговая инспекция не имеет отношения к этому законопроекту, он подан фракцией ЕС.
А ЕС сейчас очень далека от налоговой, там командуют новые лица.
Додано: Вів 10 вер, 2019 23:17
freeze Ну, за контролем расходов, и за СН не заржавеет. Тоже что-нибудь примут, пусть и свое ((
Додано: Сер 11 вер, 2019 07:18
Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
В этом не сомневаюсь, какую то свинью подложат.
Но это не отменяет некомпетентность авторов текста статьи.
Тем более само утверждение, что налоговая хочет, является глупым. Налоговая не является субьектом законодательной инициативы. Она с трудом переваривает массу инициатив и законодательных актов, идущих от депутатов и минфина.
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