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У податковій інспекції хочуть
впровадити новий метод...

У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:58

Пора уже выходить на улицы. Будете молчать, скоро ничего не купите, а деньги превратятся в мусор. И это затеял зеля, который сам держит деньги в офшорах!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:20

Зеля держит деньги в офшорах! Оно не имеет никакого даже морального права, не говоря о конституционном, требовать платить непонятно куда и на каком основании какие-то налоги и штрафы с заработанных, к примеру, в Польше в 90-е годы денег, нарушать презумпцию невиновности и менять правила игры задним числом и все остальное! Еще и когда у судей и прокуроров никто и не думает забирать по 5 квартир, полученных за счет народа, по миллиону при выходе на пенсию и т.д. и ментов никто не думает отправлять работать, чтоб не сидели на нашей шее с 38 лет на пенсии, и ни один коррупционер не сидит в тюрьме!
Зато люди оставляют за собой право защищать свою имущество как считают нужным!
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:47

всех на счетчик хотят поставить
Energy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03

Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

Глупый заголовок.
Налоговая инспекция не имеет отношения к этому законопроекту, он подан фракцией ЕС.
А ЕС сейчас очень далека от налоговой, там командуют новые лица.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:17

freeze Ну, за контролем расходов, и за СН не заржавеет. Тоже что-нибудь примут, пусть и свое ((
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 01:11

freeze подал законопроект Гетьманцев, 20-й номер в СН, не знаю к чему тут ЕС
objective_dll
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:18

Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

Kalgan написав:freeze Ну, за контролем расходов, и за СН не заржавеет. Тоже что-нибудь примут, пусть и свое ((


В этом не сомневаюсь, какую то свинью подложат.
Но это не отменяет некомпетентность авторов текста статьи.
Тем более само утверждение, что налоговая хочет, является глупым. Налоговая не является субьектом законодательной инициативы. Она с трудом переваривает массу инициатив и законодательных актов, идущих от депутатов и минфина.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:31

Ух дивись як усі розпереживалися?! Легалізуйте доходи - та живіть спокійно.
Але, виходячи зі статті - новим неоподаткованим мінімумом буде сума в 40 000грн?
Ті хто заробили в Польщі в 90-х - подай декларацію на ці гроші.
Я завжди казав, що законопроекти без контролю - ніщо! Нарешті, можливо, з*явиться контроль. І сподіваюсь - буде не вибірковим.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:03

Эти де*** не в состоянии администрировать даже налог на недвижимость,а лезут в огромный объем баз,куда даже не имеют доступа.Слава Украине!
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:26

Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

  jeugen написав:Ух дивись як усі розпереживалися?! Легалізуйте доходи - та живіть спокійно.
Але, виходячи зі статті - новим неоподаткованим мінімумом буде сума в 40 000грн?
Ті хто заробили в Польщі в 90-х - подай декларацію на ці гроші.
Я завжди казав, що законопроекти без контролю - ніщо! Нарешті, можливо, з*явиться контроль. І сподіваюсь - буде не вибірковим.


Це ти кому таке пишеш ? Звичайним громадянам, чи корумпованим представникам владних структур і адмінресурсів ?

Хай спочатку подадуть приклад "законослухняні обранці" , а то деякі навіть за послуги ЖКХ не платять

Але якщо хочеш можеш піти з поклоном до найближчого чиновника і тримтячими ручками написати де ти гроші брав, скільки в тебе їх є і де вони зарах лежать
pavilion_dv
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