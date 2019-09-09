У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

Додано: Вів 10 вер, 2019 22:20

Зеля держит деньги в офшорах! Оно не имеет никакого даже морального права, не говоря о конституционном, требовать платить непонятно куда и на каком основании какие-то налоги и штрафы с заработанных, к примеру, в Польше в 90-е годы денег, нарушать презумпцию невиновности и менять правила игры задним числом и все остальное! Еще и когда у судей и прокуроров никто и не думает забирать по 5 квартир, полученных за счет народа, по миллиону при выходе на пенсию и т.д. и ментов никто не думает отправлять работать, чтоб не сидели на нашей шее с 38 лет на пенсии, и ни один коррупционер не сидит в тюрьме!

Зато люди оставляют за собой право защищать свою имущество как считают нужным!