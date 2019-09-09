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У податковій інспекції хочуть
впровадити новий метод...

У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:07

Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

  pavilion_dv написав:Це ти кому таке пишеш ? Звичайним громадянам, чи корумпованим представникам владних структур і адмінресурсів ?

Хай спочатку подадуть приклад "законослухняні обранці" , а то деякі навіть за послуги ЖКХ не платять

Але якщо хочеш можеш піти з поклоном до найближчого чиновника і тримтячими ручками написати де ти гроші брав, скільки в тебе їх є і де вони зараз лежать

Це я пишу кожному.
То поки так буде кожен чекати "приклад" - нічого не зміниться. Що до себе - то кожна зароблено мною копійка - задекларована. Звичайно прикро зізнаватися собі в тому, що ти платиш податків в розмірі +- 60%, а дехто, не платить нічого взагалі і має на декілька мільярдів долл більше і кричить гучніше і труп його буде більш вонючий.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:47

jeugen
То поки так буде кожен чекати "приклад" - нічого не зміниться


Так я і не заохочую чекати, - я натякаю, що податки варто платити за щось конкретне, а не для галочки і задоволення сумління

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pavilion_dv
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