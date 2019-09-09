У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
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pavilion_dv написав:Це ти кому таке пишеш ? Звичайним громадянам, чи корумпованим представникам владних структур і адмінресурсів ?
Хай спочатку подадуть приклад "законослухняні обранці" , а то деякі навіть за послуги ЖКХ не платять
Але якщо хочеш можеш піти з поклоном до найближчого чиновника і тримтячими ручками написати де ти гроші брав, скільки в тебе їх є і де вони зараз лежать
Це я пишу кожному. То поки так буде кожен чекати "приклад" - нічого не зміниться. Що до себе - то кожна зароблено мною копійка - задекларована. Звичайно прикро зізнаватися собі в тому, що ти платиш податків в розмірі +- 60%, а дехто, не платить нічого взагалі і має на декілька мільярдів долл більше і кричить гучніше і труп його буде більш вонючий.