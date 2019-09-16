У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
pavilion_dv написав:Це ти кому таке пишеш ? Звичайним громадянам, чи корумпованим представникам владних структур і адмінресурсів ?
Хай спочатку подадуть приклад "законослухняні обранці" , а то деякі навіть за послуги ЖКХ не платять
Але якщо хочеш можеш піти з поклоном до найближчого чиновника і тримтячими ручками написати де ти гроші брав, скільки в тебе їх є і де вони зараз лежать
Це я пишу кожному. То поки так буде кожен чекати "приклад" - нічого не зміниться. Що до себе - то кожна зароблено мною копійка - задекларована. Звичайно прикро зізнаватися собі в тому, що ти платиш податків в розмірі +- 60%, а дехто, не платить нічого взагалі і має на декілька мільярдів долл більше і кричить гучніше і труп його буде більш вонючий.
jeugen написав:Ух дивись як усі розпереживалися?! Легалізуйте доходи - та живіть спокійно. Але, виходячи зі статті - новим неоподаткованим мінімумом буде сума в 40 000грн? Ті хто заробили в Польщі в 90-х - подай декларацію на ці гроші. Я завжди казав, що законопроекти без контролю - ніщо! Нарешті, можливо, з*явиться контроль. І сподіваюсь - буде не вибірковим.
А с какой стати? Это нонсенс, это деньги, заработанные не в Украине! Будете требовать заплатить налог в Польшу? Так 27 лет прошло, Карл, все сроки давности ушли бы даже за убийство, не то что за неуплату каких-то надуманных налогов - считай, рэкет со стороны государства. Не говоря о презумпции невиновности и о том, что закон обратной силы не имеет.
pavilion_dv написав:Але якщо хочеш можеш піти з поклоном до найближчого чиновника і тримтячими ручками написати де ти гроші брав, скільки в тебе їх є і де вони зараз лежать
Да, ребята, совсем спятили, еще и добавили, что надо указать, где лежат. При власти уже не коррупционеры, а обычные гопстопники? Тем временем зеля все повыводил в офшоры и скупает недвигу по всему миру...
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.
Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами.
hxbbgaf написав:А с какой стати? Это нонсенс, это деньги, заработанные не в Украине! Будете требовать заплатить налог в Польшу? Так 27 лет прошло, Карл, все сроки давности ушли бы даже за убийство, не то что за неуплату каких-то надуманных налогов - считай, рэкет со стороны государства. Не говоря о презумпции невиновности и о том, что закон обратной силы не имеет.
Я з тобою абсолютно не погоджуюсь. Візьмемо приклад Коломойського: - в декларуванні за якийсь з недавніх років на руках він мав 2 000 000долл, заробіток - близько 100 000 долл/міс, витрати - близько 2 000 000долл/міс на протязі всього року. Питання - звідкіля взялися не враховані 21 000 000 долл? Був суд (здається конституційний), ще при Порошенку, який чітко сказав, що можна красти. Є ще куча прикладів: студенка з БПП в новобудові на Печерську та Ренжі, Льовочкін, який роздає кредити на автомобіль в збиток собі... То ж, в даному випадку, якщо данний законопроект заборонить відкрито витрачати більше, ніж зароблено - в чому проблема? Мені здається, що на перших етапах, на різницю в 50 - 100 тис долл ніхто навіть звертати увагу не буде.
hxbbgaf написав:А с какой стати? Это нонсенс, это деньги, заработанные не в Украине! Будете требовать заплатить налог в Польшу? Так 27 лет прошло, Карл, все сроки давности ушли бы даже за убийство, не то что за неуплату каких-то надуманных налогов - считай, рэкет со стороны государства. Не говоря о презумпции невиновности и о том, что закон обратной силы не имеет.
Я з тобою абсолютно не погоджуюсь. Візьмемо приклад Коломойського: - в декларуванні за якийсь з недавніх років на руках він мав 2 000 000долл, заробіток - близько 100 000 долл/міс, витрати - близько 2 000 000долл/міс на протязі всього року. Питання - звідкіля взялися не враховані 21 000 000 долл? Був суд (здається конституційний), ще при Порошенку, який чітко сказав, що можна красти. Є ще куча прикладів: студенка з БПП в новобудові на Печерську та Ренжі, Льовочкін, який роздає кредити на автомобіль в збиток собі... То ж, в даному випадку, якщо данний законопроект заборонить відкрито витрачати більше, ніж зароблено - в чому проблема? Мені здається, що на перших етапах, на різницю в 50 - 100 тис долл ніхто навіть звертати увагу не буде.
Так чинуш и олигархов проверяйте, которые могу с бюджета воровать и брать взятки, обычные люди этого не могут.
jeugen написав:Ух дивись як усі розпереживалися?! Легалізуйте доходи - та живіть спокійно. Але, виходячи зі статті - новим неоподаткованим мінімумом буде сума в 40 000грн? Ті хто заробили в Польщі в 90-х - подай декларацію на ці гроші. Я завжди казав, що законопроекти без контролю - ніщо! Нарешті, можливо, з*явиться контроль. І сподіваюсь - буде не вибірковим.
Пишите письма в Польшу мелким почерком. Скоро будет. Ждите. Очень много налогов. Завтра вам сказали, что не ясно, приходите завтра.
Cris написав:Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве. На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах... Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((
Не следи ТЕ вы батенька за актуальной информацией! ЗЕлемойский сказал что контрабанда уже прекращена! Правда таможня недобирает по 17% в месяц до плана...