У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

hxbbgaf написав:jeugen написав:hxbbgaf написав:А с какой стати? Это нонсенс, это деньги, заработанные не в Украине! Будете требовать заплатить налог в Польшу? Так 27 лет прошло, Карл, все сроки давности ушли бы даже за убийство, не то что за неуплату каких-то надуманных налогов - считай, рэкет со стороны государства. Не говоря о презумпции невиновности и о том, что закон обратной силы не имеет.
Я з тобою абсолютно не погоджуюсь. Візьмемо приклад Коломойського: - в декларуванні за якийсь з недавніх років на руках він мав 2 000 000долл, заробіток - близько 100 000 долл/міс, витрати - близько 2 000 000долл/міс на протязі всього року. Питання - звідкіля взялися не враховані 21 000 000 долл? Був суд (здається конституційний), ще при Порошенку, який чітко сказав, що можна красти. Є ще куча прикладів: студенка з БПП в новобудові на Печерську та Ренжі, Льовочкін, який роздає кредити на автомобіль в збиток собі...
То ж, в даному випадку, якщо данний законопроект заборонить відкрито витрачати більше, ніж зароблено - в чому проблема?
Мені здається, що на перших етапах, на різницю в 50 - 100 тис долл ніхто навіть звертати увагу не буде.
Так чинуш и олигархов проверяйте, которые могу с бюджета воровать и брать взятки, обычные люди этого не могут.
И написано же, на 40 000 гривен обращать внимание будут. На миллионы как раз не будут.