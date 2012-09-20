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Милославская 18

Инвесторам дома Милославская 18
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:01

Инвесторам дома Милославская 18

Добрый день инвесторам дома по улице Милославская 18.
Хочу предложить инвесторам данного дома собраться на общую встречу для знакомства и обмена информацией.
Встречу предлагается провести непосредственно у самого дома (ул. Милославская 18).

Кто готов и может подъехать прошу здесь отписаться и я сообщу более детальную информацию.

Спасибо.
shumy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:45

  shumy написав:Добрый день инвесторам дома по улице Милославская 18.
Хочу предложить инвесторам данного дома собраться на общую встречу для знакомства и обмена информацией.
Встречу предлагается провести непосредственно у самого дома (ул. Милославская 18).

Кто готов и может подъехать прошу здесь отписаться и я сообщу более детальную информацию.

Спасибо.

когда? время?
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:39

Мизантрóп
Добрый день.
Обычно встреча в пятницу вечером у дома. Ориентировочно 19:00-20:00.
Оставьте свой контактный номер. Сообщим вам более детальную информацию.
shumy
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:55

Встреча инвесторов. 18.09.2019г.

Уважаемые инвесторы дома по адресу Милославская 18.
18 сентября 2019г, непосредственно на стройке (Милославская 18) состоится встреча. Время встречи — 15:00.
Все, у кого есть возможность, прошу присутствовать.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:46

Нет смысла туда вляпываться. Кроме общей ситуации и ситуации с застройщиками еще и конец Троещины - это не лучшее решение. Послушайте человека, которого задолбало преодолевание Московского моста.
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