RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Volkswagen захотів
купити Tesla

Volkswagen захотів купити Tesla
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:01

Volkswagen захотів купити Tesla

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автоконцерн Volkswagen допустив можливість купівлі американського виробника електромобілів Tesla.

Дивися повний текст Volkswagen захотів купити Tesla.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90839
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:01

Пусть пойдет на биржу и купит, сколько сможет)
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4168
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1955 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:51

  trololo написав:Пусть пойдет на биржу и купит, сколько сможет)

На бирже купить не получится, спекули сразу разгонят цену.
Тут только внебиржевой сделкой можно.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7163
З нами з: 21.09.12
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:07

Такие сделки на биржах не проводятся.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:22

Re: Volkswagen захотів купити Tesla

Хотят купить компанию , которая сделала всех в хвост и вгриву, притормозить тему электротяги и потом продолжить производить свои коптилки. Дураков нет, Маск на это не пойдет .
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 14.11.13
Подякував: 139 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
3
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:17

Re: Volkswagen захотів купити Tesla

  Surfer написав:Маск на это не пойдет

Маск когда-то в одном интервью проговорился, что его главная задача (цель в жизни) - это освоение космоса, а конкретнее - колонизация Марса. На пути к этой цели он будет заниматься любым прогрессивным направлением, на котором сможет заработать достаточно денег для главной цели. Потому и кидается в, казалось бы, крайности - то электромобили делает, то Гиперлуп, по огнемёты, то космические ракеты и челноки.
Потому не нужно думать, что для него Тесла - это самоцель. Это не так! Главное - Спейс Икс и космическая программа. Потому как он однажды продал своё первое детище (Пэй Пел), точно так же продаст и второе (Теслу).
LutsMan
 
Повідомлень: 660
З нами з: 10.06.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:27

Re: Volkswagen захотів купити Tesla

  Surfer написав:притормозить тему электротяги и потом продолжить производить свои коптилки

Кстати, еще одно заблуждение ;)
Когда Фольксваген переоборудовал один из своих заводов на выпуск первой электрической модели ID.3, то обнаружилось, что тот-же завод с гораздо меньшим персоналом, может выпускать на 30% больше автомобилей. Причина - в электромобиле меньше комплектующих, его проще и быстрее собирать! Т.е. для автопроизводителя заниматься электромашинами будет выгоднее. Они сейчас начинают это осознавать и все кинулись делать электромодели.
Ну а как монетизировать свою продукцию и поиметь вас на деньги их учить не надо, тем более, что с электромобилями это становиться просто В РАЗЫ ПРОЩЕ И ЛЕГЧЕ. Например, платные обновления ПО, платные новые фишки (карты, навигация, автопилоты и т.д.) Потому дешевле не будет - "это капитализм, детка" (с)
LutsMan
 
Повідомлень: 660
З нами з: 10.06.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:28

Surfer Почитайте про утилацию батарей и поймете насколько электрокары это не экологично , плюс откуда берется электричество
hinomaneg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 12.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:40

Re: а так

электричество на материке, а троллеи и электрички в Крыму
sal
 
Повідомлень: 3438
З нами з: 25.03.16
Подякував: 666 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей
R2 » Нед 08 вер, 2019 08:42
3 218
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 14:00
Surfer
«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+» 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 04 вер, 2019 08:53
30 1871
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 20:51
LutsMan
Як українцям купити найдешевші авіаквитки: 7 способів
R2 » П'ят 19 січ, 2018 23:50
2 1137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 14:38
ivanratnitski

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76232)
13.09.2019 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.