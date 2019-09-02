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Україна отримала першу партію
американського скрапленого...

Україна отримала першу партію американського скрапленого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:59

  jeugen написав:bylvklad от тыльки на чужих шельфах

не могу знать откуда вы такую информацию взяли но вот например здесь
oilandgasthreatmap.com/threat-map/
почти 1,3 млн объектов нефтегазодобычи (в число включены компрессоры и переработка, которые нас не интересуют, но и без них много) по всей терр. США
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
bylvklad
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:09

  bylvklad написав:
  jeugen написав:Якщо я не помиляюся, на території США добувають тільки сланцевий газ. Всі інші види - добуваються деінде, але можуть і американськими компаніями.

из месторождений газа (в том числе из сланцевых) добывают метан. А статья про нефтяной газ, который добывают из нефти или попутно с ней. А США чуть ли не намбер ван по добыче нефти.


Вообще-то #1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:42

Re: Україна отримала першу партію американського скрапленого

где узнать цену ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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