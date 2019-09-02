|
|
|
Україна отримала першу партію американського скрапленого...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:59
jeugen написав:bylvklad
от тыльки на чужих шельфах
не могу знать откуда вы такую информацию взяли но вот например здесь
oilandgasthreatmap.com/threat-map/
почти 1,3 млн объектов нефтегазодобычи (в число включены компрессоры и переработка, которые нас не интересуют, но и без них много) по всей терр. США
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
-
bylvklad
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 28.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:09
bylvklad написав: jeugen написав:
Якщо я не помиляюся, на території США добувають тільки сланцевий газ. Всі інші види - добуваються деінде, але можуть і американськими компаніями.
из месторождений газа (в том числе из сланцевых) добывают метан. А статья про нефтяной газ, который добывают из нефти или попутно с ней. А США чуть ли не намбер ван по добыче нефти.
Вообще-то #1
** proud to be an American **
-
Dear_Sir
-
-
- Повідомлень: 1743
- З нами з: 20.05.08
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:42
где узнать цену ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1294
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2218 раз.
- Подякували: 229 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|679
|
|
|39
|1684
|
|
|3
|149
|
|