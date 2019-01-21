Банк не возвращает депозит

Я являюсь клиентом ПриватБанка уже около пяти лет. С первого дня имею статус Вип-клиента, размещаю депозиты, имею счет Частного предпринимателя. Все было замечательно.
23.05.19 Я пополнил свой карточный счет на определенную сумму в евро.
24.05.19 Я совершил SWIFT перевод этой суммы в клинику Италии за лечение своего ребенка.
25.07.19 (+/-1день) Мне позвонил сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что при совершении пополнения своей карты я дал кассиру 3 фальшивых купюры номиналом 500 евро на общую сумму 1500 евро. Спросил нет ли у меня желания помочь кассиру возместить ущерб. Я ответил, что желания у меня нет и, вообще, считаю это проблемой банка, так как прошло уже 2 (два)!!! месяца с момента внесения денег.
31.07.19 Мне позвонил тот же сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что если я не компенсирую 1500 евро — меня лишат ВИП статуса, наложат «блокировки» и обратятся к правоохранительным органам. Я ответил, что не вижу оснований компенсировать 1500 евро.
01.08.19 Позвонила начальник моего отделения и настойчиво просила компенсировать деньги. Угрожала теми же санкциями.
13.09.19 На данный момент:
1. Больше я не могу пользоваться услугами ПриватБанка. — меня заблокировали.
2. Я не могу снять депозит, который закончился(12.09.19). Причину не называют. Один ответ — пишите официальный запрос на юр. адрес и через месяц получите ответ. Через 5 дней депозит автоматически продлится еще на год. И я ничего не могу сделать. Запрос я написал на почту help@pb.ua(09.09.19)
На основании чего ПриватБанк применил ко мне санкции и угрозы? Я эти деньги собирал по 7-8 обменникам по городу в течении 12 дней. У меня были почти все квитанции об обмене. Если бы банк обратился ко мне в тот же день или хотя бы на следующий, возможно, я мог бы принять претензию и что-то предпринять. Но банк обратился через 2 месяца! И сделал меня крайним в данной ситуации. Хотя в первую очередь это обязанность банка проверять банкноты и нести за это ответственность. Как я, вообще, могу быть уверен, что это мои банкноты?! Основной аргумент сотрудников банка – меня камера засняла, как я вносил эти банкноты. Так я и не отрицаю, что я вносил деньги. Также хочу заметить, что кассир не имела современного оборудования для проверки и пересчета денег. У нее стоял совдеповский счетный аппарат, который не считает евро и она считала их вручную.
Если ПриватБанк принял через кассу деньги от клиента и позже выявил среди них фальшивые банкноты. В течении какого срока после внесения денег ПриватБанк может обратиться к клиенту для обмена этих банкнот и может ли вообще? Ведь раньше я был уверен, что одна из задач банка – проверять банкноты на подлинность при приеме.
Вот как банк относится к своим клиентам. Банк даже не попытался найти компромиссное решение.