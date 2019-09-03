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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 04:50
Ничего подобного. Это речь в защиту ядерной энергетики, в частности - во Франции.
Легно как бы намекает, что ядерная энергетика не выбрасывает СО2 никогда - даже если нет солнца или ветра.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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