Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
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Знаешь, я два года работал электромонтажником, строил солнечные электростанции. Мне не спится, поэтому считаю. Сколько,например,нужно, чтобы заменить один атомный энергоблок АЭС 1000МВт? Нужно 7 ГВт СЭС. А это: 20 млн панелей по 20 кг каждая Итого - 400 тысяч тонн панелей. - 5 тысяч тонн медного кабеля - 20 тысяч тонн алюминиевого - 500 тысяч тонн оцинкованной стали - порядка миллиона кубометров бетона гофротрубы, трансформаторы, дороги, заборы, админздания... 14 тысяч гектаров стройки... Знаешь, сколько соляры надо сжечь, чтобы все это перекопать? Ты когда-нибудь видел электробульдозер? Я нет.
Допустим, одна панель выработает за свою жизнь 5000 кВт*ч электроэнергии. Тонну нефти сэкономит. Но чтобы её произвести, установить и эксплуатировать надо сотни килограмм разных материалов. Меньше тонны, но тоже немало.
Не знаю, как там в Кривом Рогу, но эскаваторы на стройплощадке СЭС работают на соляре, и заправляют бак 140 л раз в два дня. Знаешь, как мы кипятим воду для чая на стройке? Подключаем электрочайник к бензиновому электрогенератору и всё ).