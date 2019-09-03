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Німеччина не отримала користі
від переходу на "зелену"...

Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 01:55

Знаешь, я два года работал электромонтажником, строил солнечные электростанции.
Мне не спится, поэтому считаю.
Сколько,например,нужно, чтобы заменить один атомный энергоблок АЭС 1000МВт?
Нужно 7 ГВт СЭС.
А это:
20 млн панелей по 20 кг каждая
Итого
- 400 тысяч тонн панелей.
- 5 тысяч тонн медного кабеля
- 20 тысяч тонн алюминиевого
- 500 тысяч тонн оцинкованной стали
- порядка миллиона кубометров бетона
гофротрубы, трансформаторы, дороги, заборы, админздания...
14 тысяч гектаров стройки...
Знаешь, сколько соляры надо сжечь, чтобы все это перекопать?
Ты когда-нибудь видел электробульдозер? Я нет.

Допустим, одна панель выработает за свою жизнь 5000 кВт*ч электроэнергии. Тонну нефти сэкономит. Но чтобы её произвести, установить и эксплуатировать надо сотни килограмм разных материалов. Меньше тонны, но тоже немало.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 02:26

Это речь в защиту Северного потока-2, и больше ни для чего
Kart
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 04:50

  Kart написав:Это речь в защиту Северного потока-2, и больше ни для чего

Ничего подобного. Это речь в защиту ядерной энергетики, в частности - во Франции.
Легно как бы намекает, что ядерная энергетика не выбрасывает СО2 никогда - даже если нет солнца или ветра.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 05:45

  tatarinov09101985 написав:Ты когда-нибудь видел электробульдозер? Я нет.
Возможно только захотеть надо и будут. Например электро экскаваторов валом ,и отлично работают в карьерах Кривого Рога.
Митяйка
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:07

Не знаю, как там в Кривом Рогу, но эскаваторы на стройплощадке СЭС работают на соляре, и заправляют бак 140 л раз в два дня.
Знаешь, как мы кипятим воду для чая на стройке? Подключаем электрочайник к бензиновому электрогенератору и всё ).
tatarinov09101985
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  #<12
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