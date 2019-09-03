Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
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Знаешь, я два года работал электромонтажником, строил солнечные электростанции. Мне не спится, поэтому считаю. Сколько,например,нужно, чтобы заменить один атомный энергоблок АЭС 1000МВт? Нужно 7 ГВт СЭС. А это: 20 млн панелей по 20 кг каждая Итого - 400 тысяч тонн панелей. - 5 тысяч тонн медного кабеля - 20 тысяч тонн алюминиевого - 500 тысяч тонн оцинкованной стали - порядка миллиона кубометров бетона гофротрубы, трансформаторы, дороги, заборы, админздания... 14 тысяч гектаров стройки... Знаешь, сколько соляры надо сжечь, чтобы все это перекопать? Ты когда-нибудь видел электробульдозер? Я нет.
Допустим, одна панель выработает за свою жизнь 5000 кВт*ч электроэнергии. Тонну нефти сэкономит. Но чтобы её произвести, установить и эксплуатировать надо сотни килограмм разных материалов. Меньше тонны, но тоже немало.
Не знаю, как там в Кривом Рогу, но эскаваторы на стройплощадке СЭС работают на соляре, и заправляют бак 140 л раз в два дня. Знаешь, как мы кипятим воду для чая на стройке? Подключаем электрочайник к бензиновому электрогенератору и всё ).
Кремневые солнечные батареи никогда не станут выгодными, это просто отмыв бабла. Для Украины просто чистой воды коррупция и просирание денег.
Перспектива у солнечной энергетики начнется лет через 10, когда появятся батареи нового типа - в виде пленки, которую можно будет наносить везде. Это дешевая и удобная технология уже существует, но есть один недостаток - низкая долговечность, когда, проблема будет решена, начнется революция в энергетике.
Повторяю то что строят сейчас - чистой воды коррупция
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
tatarinov09101985 написав:Не знаю, как там в Кривом Рогу, но эскаваторы на стройплощадке СЭС работают на соляре, и заправляют бак 140 л раз в два дня. Знаешь, как мы кипятим воду для чая на стройке? Подключаем электрочайник к бензиновому электрогенератору и всё ).
Ніхто не спорить про затрати. Просто кричать про це голови нафтових компаній і тим хто не вигідно переміни в енергетиці. В мене наприклад колектори на гарячу воду на бак 300л стоять 4 роки. І ніякого тену немає.Думаю вже давно себе окупили. Тому що зараз в вересні догрівають ТП наприклад.
Ethereum написав:Сказав голова OMV Райнер Зеле,голова нафтової компанії!! І після того вірте новинам брехливим! Майбутнє за сонячною енегретикою ,а не за нафтою з раші.
по моєму, ще Мендєлєєв казав: "сжигать нефть - все равно, что топить печку ассигнациями"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вот что пишет википедия: Теплоэнергетика в мировом масштабе преобладает среди традиционных видов, на базе угля вырабатывается 46 % всей электроэнергии мира, на базе газа — 18 %, еще около 3% - за счет сжигания биомасс, нефть используется для 0,2%. Тоесть нефть для генерации электричества практически не используется. Используется газ. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы газ продвигали как экологическое топливо, развивали его транспортировку и применение в транспорте. Я считаю, что метан это шаг к водородной энергетике.