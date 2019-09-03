Додано: Нед 15 вер, 2019 11:59

Кремневые солнечные батареи никогда не станут выгодными, это просто отмыв бабла.

Для Украины просто чистой воды коррупция и просирание денег.



Перспектива у солнечной энергетики начнется лет через 10, когда появятся батареи нового типа - в виде пленки, которую можно будет наносить везде.

Это дешевая и удобная технология уже существует, но есть один недостаток - низкая долговечность, когда, проблема будет решена, начнется революция в энергетике.



Повторяю то что строят сейчас - чистой воды коррупция

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...