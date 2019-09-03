|
|
Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:19
tatarinov09101985 написав:1000МВт
?
Нужно 7 ГВт
СЭС.
Как-то не состыковывается...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3089
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:26
Мазут входит в 0,2 процента. Его считают как нефть.
-
tatarinov09101985
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 25.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:32
BIGor написав: tatarinov09101985 написав:1000МВт
?
Нужно 7 ГВт
СЭС.
Как-то не состыковывается...
КИУМ АЭС-90%
КИУМ фотовольтаики в наших широтах 13%
КИУМ-коэффициент использования установленной мощности.
-
tatarinov09101985
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 25.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|670
|
|
|6
|369
|
Суб 14 вер, 2019 13:28
EKO
|
|1
|59
|
Вів 10 вер, 2019 12:02
сова