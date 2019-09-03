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Німеччина не отримала користі
від переходу на "зелену"...

Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:19

Re: Німеччина не отримала користі від переходу на

  tatarinov09101985 написав:1000МВт?
Нужно 7 ГВт СЭС.

Как-то не состыковывается...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:26

Re: Німеччина не отримала користі від переходу на

Мазут входит в 0,2 процента. Его считают как нефть.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:32

  BIGor написав:
  tatarinov09101985 написав:1000МВт?
Нужно 7 ГВт СЭС.

Как-то не состыковывается...

КИУМ АЭС-90%
КИУМ фотовольтаики в наших широтах 13%
КИУМ-коэффициент использования установленной мощности.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:50

  tatarinov09101985 написав:
  BIGor написав:
  tatarinov09101985 написав:1000МВт?
Нужно 7 ГВт СЭС.

Как-то не состыковывается...

КИУМ АЭС-90%
КИУМ фотовольтаики в наших широтах 13%
КИУМ-коэффициент использования установленной мощности.


13% - это ещё слишком хорошо. В Китае КИУМ СЭС 6%, В ЕС - 11,5%. Данные на 01.01.2018г.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:58

  tatarinov09101985 написав:
  BIGor написав:
  tatarinov09101985 написав:1000МВт?
Нужно 7 ГВт СЭС.

Как-то не состыковывается...

КИУМ АЭС-90%
КИУМ фотовольтаики в наших широтах 13%
КИУМ-коэффициент использования установленной мощности.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) украинских АЭС в 2017 году составил 70,6%
https://interfax.com.ua/news/economic/476813.html
Снова нестыковка!
BIGor
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