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Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:59
Шановні форумчани! Пропонуємо до Вашої уваги нове опитування!
Що для Вас важливо, коли обираєте інтернет банк? Які прикрі ситуації виникали? Чи стикалися Ви з шахрайськими діями через, наприклад, недостатню безпеку сервісу?
Які інтернет банки можете порадити, чому? Де зручніше, наприклад, відкрити депозит чи обміняти валюту? Які критерії за, які проти?
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Ірина_
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:13
Ірина_ написав:Ділимося, коментуємо!
Проголосовала за Платежи
, т.к. ВСЕ операции в ИБ являются платежами
Это и все платежные операции с картами, и все платежные операции с депозитами, и все платежные операции с обменном валют, и все прочие внутренние и внешние платежи...
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:10
Вопрос - ниачём
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