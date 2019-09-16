Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг

Ну не можна выбрать ИБ ради чегото одного
Как минимум 1 и 3. Т.к. просто смотреть остатки по счетам и надлежаще не защитив их от 3го глаза как-то некомильфо выходит
В принципе, я уже не рассматриваю ИБ, если там нет пп. 1-4
А п.4 оч. серьёзный для меня пункт.
Именно он должен обеспечивать наличие Выписки(НОР-МАЛЬ-НОЙ!, с датами проводки, тек. остатками, МСС, грейсом
) по каждому счету и карте, возможность управления СМС-инфо, логином\паролём, лимитами, отслеживание выполнения условностей в обслуживани и т.п.
Указано в порядке убывания предпочтения для меня
1.Рахунки і Картки
2.Перекази і Платежі
3.Безпека
4.Доступ/управління всіма ресурсами в ІБ
5.Тех.підтримка по 2..3 каналам: телефон, вайбер, вн. чат.
6.Юзабельність, інтерфейс, веб і мобайл
7.Депозити
8.Кредити
9.Валюта
10.Додаткові послуги (тарифи, довідки, розсилки)
... делайте хоть что-нибудь!