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Які документи потрібно надати для отримання допомоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:25
Пропонуємо до обговорення:
В Україні 1 квітня 2019 року збільшилася сума допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях.
Дивися повний текст Які документи потрібно надати для отримання допомоги багатодітним сім'ям
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R2
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:25
Что-то не видели чтобы эти выплаты были в бюджете на 2020
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Juliia
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