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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 11:15

Приємні знижки та сюрпризи до свят

Напередодні дня Святого Валентина (14 лютого) та Міжнародного Жіночого дня (8 березня) оберіть ідеальний подарунок для своїх близьких, скориставшись спеціальними пропозиціями з преміальними картками Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:
Bomond - знижка до -25% на святковий шопінг.
Пропозиція не діє на покупки в інтернет-магазині Bomond.
Період акції: 05.02.2021-08.03.2021
ЦУМ - додаткова знижка 10% на святкові покупки!
сума знижок не може перевищувати 30%.
Період акції: 05.02.2021-31.03.2021
Gulliver - розіграш 5 сертифікатів по 50 000 грн. за покупку від 1000 грн. та гарантовані подарунки - сувенірна продукція від ТРЦ Gulliver або квиток в кінотеатр Oscar.
Період акції: 08.02.2021-08.03.2021
HELEN MARLEN - знижка -5% та можливість виграти сумку Gucci.
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Період акції: 05.02.2021-08.03.2021
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 09:49

Маркет «Сумки та Взуття» з Visa та Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

6, 7 та 8 березня Всі.Свої запрошує відвідати найочікуваніший маркет «Сумки та Взуття» за адресою Десятинна, 12.

Сплачуйте покупки карткою Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та отримайте цікаві подарунки:

Брендований шопер за покупку від 2000 грн.
Шопер можна отримати у фоє біля фото-зони Visa на першому поверсі.
Смачний капучино або американо у подарунок за покупку десерту у корнері Своя.Кава.
З карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» завжди зручно:

Безкоштовна вода для всіх відвідувачів та резидентів маркету
Безкоштовна зона відпочинку Visa у фоє
Зона безкоштовної зарядки телефонів
На маркеті будуть дотримані всі необхідні заходи безпеки, щоб ви та ваші діти почувалися максимально безпечно:
• вхід — лише у масках;
• обов’язковий скринінг температури;
• достатня кількість антисептиків;
• обмеження кількості відвідувачів, які одночасно перебувають у приміщенні;
• дезінфекція поверхонь і додаткові прибирання.

Купуйте у своїх. Подаруйте собі свято!
https://www.clhs.com.ua/ua/news/market- ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 10:10

Безпечні покупки на Prom.ua з вигодою

Купуйте на сайті Prom.ua на суму від 500 грн, сплачуйте за покупки карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та отримайте 40 грн. поповнення на свій мобільний телефон.

Отримати знижку просто:
1. Виберіть будь-які товари на сайті Prom.ua на суму від 500 грн.
2. Сплатіть за них карткою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на сайті або в додатку за допомогою Пром-оплати.
3. Отримайте 40 грн. поповнення на свій мобільний номер.

Один учасник може отримати не більше 20 поповнень.
Кошти зараховуються протягом 7 робочих днів від дати покупки.

Період акції: 22.03.2021 – 31.05.2021.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/bezpech ... z-vigodoyu
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З нами з: 01.09.17
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:02

Економте з картками Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Економте з картками Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» купуючи на epicentrk.ua
Купуйте на epicentrk.ua товари вартістю від 500 грн з урахуванням ПДВ та оплачуйте їх на сайті карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Отримайте економію до 250 грн на вартість доставки придбаних товарів.*
*Максимальна сума економії складає 250 грн, якщо вартість доставки вище, покупець самостійно доплачує різницю відповідно до зазначених на сайті epicentrk.ua тарифів. Вартість підйому на поверх розраховується окремо під час оформлення замовлення згідно з чинними тарифами.
Акція діє з 10.05.2021 до 10.07.2021.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/ekonomt ... picentrkua
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:02

Вигравайте подарунковий сертифікат на подорож

Замовляйте товари в магазинах-партнерах, сплачуйте карткою Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та вигравайте туристичний сертифікат на суму 25000 грн.

Щоб взяти участь у розіграші, необхідно:

зробити замовлення на сайті магазинів-партнерів;
вибрати спосіб доставки;
сплатити онлайн на сайті, через терміналу відділенні Нової пошти, або у мобільному додатку Nova Poshta карткою Visa;
заповнити онлайн-форму на сайті novaposhta.ua/lito.
Акція діє до 31 липня 2021 року
https://www.clhs.com.ua/ua/news/vigrava ... ngovij-dim
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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