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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:27

Re: Акції від банку Кліринговий Дім

Оплачуйте рахунки за електроенергію в мобільному застосунку Yasno Mobile карткою Банку та беріть участь у розіграші комплектів зарядних станцій та сонячних панелей.
Пропозиція діє з 10 вересня по 20 листопада 2024 року для держателів усіх карток Visa Банку «Кліринговий Дім»
https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-p ... ion_250924
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:08

Re:Акції від банку Кліринговий Дім

Стартувала акція «Подарунки за витрати» від Банку «Кліринговий Дім» та Visa

Головна умова Акції «Подарунки за Витрати» — мати картку Visa Classic, Visa Gold, Вільна* та Вільна мультивалютна* від АБ «Кліринговий Дім» та розраховуватися нею за товари та послуги на суму від 5000 грн в місяць в межах нашої країни.
Щомісяця учасники, що виконають умови — отримують сертифікат номіналом 500 грн від Rozetka, F.ua або giftmall. А в кінці кожного акційного місяця 2 учасники, в яких буде найбільша кількість транзакцій — отримають сертифікати номіналом 5 000 грн від Rozetka.
Пропозиція діє з 1 жовтня 2024 року до 31 січня 2025 року
https://news.finance.ua/ua/startuvala-a ... im-ta-visa
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:39

Підтримуй українське з Банком «Кліринговий Дім» та Visa

Завітайте на avrora.ua та купуйте товари українських виробників, скориставшись карткою Visa від Банку «Кліринговий Дім».
Оформлюйте замовлення від 200 грн одним чеком (обов'язково додайте хоча б один товар із програми ««Національний кешбек»), оплачуйте покупку збереженою карткою — і отримайте безкоштовну доставку на своє замовлення.

Пропозиція діє з 1 до 24 листопада 2024 року включно.
https://clhs.com.ua/ua/news/pidtrimujte ... im-ta-visa
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