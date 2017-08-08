Акції від банку Кліринговий Дім

Стартувала акція «Подарунки за витрати» від Банку «Кліринговий Дім» та Visa
Головна умова Акції «Подарунки за Витрати» — мати картку Visa Classic, Visa Gold, Вільна* та Вільна мультивалютна* від АБ «Кліринговий Дім» та розраховуватися нею за товари та послуги на суму від 5000 грн в місяць в межах нашої країни.
Щомісяця учасники, що виконають умови — отримують сертифікат номіналом 500 грн від Rozetka, F.ua або giftmall. А в кінці кожного акційного місяця 2 учасники, в яких буде найбільша кількість транзакцій — отримають сертифікати номіналом 5 000 грн від Rozetka.
Пропозиція діє з 1 жовтня 2024 року до 31 січня 2025 рокуhttps://news.finance.ua/ua/startuvala-a ... im-ta-visa