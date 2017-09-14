Опитування охоплює 16 областей України.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців задоволені якістю газу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:16
Стало відомо, скільки українців задоволені якістю газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців задоволені якістю газу.
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:16
Более реальные цифры:
Качеством газа недовольны 80% потребителей, тепла – 70%, электроэнергии – 90%.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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