Ідею продавати SIM-картки за паспортом підтримали...

Каждому Задорнову известно, что у американцев мозга нет и они просто тупыые Поэтому на них равняться ни в коем случае нельзя. А вот на Россию как раз очень даже правильно. Исключительно в целях, чтобы от российских же шпионов и защищаться.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 23:06
Каждому Задорнову известно, что у американцев мозга нет и они просто тупыые Поэтому на них равняться ни в коем случае нельзя. А вот на Россию как раз очень даже правильно. Исключительно в целях, чтобы от российских же шпионов и защищаться.
Додано: Чет 19 вер, 2019 08:02
А давайте почнемо з депутатів та міністрів. Хай покажуть приклад простим українцям. Побачемо як швидко їхні дані зявляться у доступі
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