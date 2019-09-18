Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розповів, що трудові книжки вже не потрібні та пояснив чому.
Дивися повний текст Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:49
Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні
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Дивися повний текст Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні.
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:50
это не реформы - это просто развитие от бумажного документооборота к цифровому
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:05
sal , а что этого мало? У нас много чего на бумаге реализовано лучше чем в других странах, но из за лени и тупой бюрократии не работает.
Если все оцифровать и концы вывести в открытый доступ необходимым службам - этож манна небесная.
И коррупционная составляющая сразу уменьшиться.
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