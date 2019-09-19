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Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:59
Пан Дубилет, конечно, классный специалист в своём деле, всё такое... только... по-моему, он и его команда немножко в очередной раз забывают что люди жили и до 2000 года... следующим шагом будет что, а давайте обнулим Историю до 2000 года, а ? Пана Вятровича вот уже ушли, осталось ещё расправиться с кучкой гиков-музейных мышей - и всё, можно спокойно вводить режим "1984", ну подумаешь, на 16+20 = 36 лет позже...
Окошко Овертона, однако... он ведь может быть пороблено везде...
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pimax2019
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:07
Проблема моих соотечественников в том, что они плохо понимают родной язык, русский или украинский, одинаково. Вот где Дубилет предлагал выбрасывать ваши старые трудовые книжки с записями до 2000 года? Такого не было. Речь идет об упразднении института трудовых книжек, как такового. Это действительно совковый рудимент, который крайне редко встречается в мире. На сегодня он не нужен. Следующим логическим шагом должен стать пересмотр роли стажа и величины заработной платы в начислении государственной пенсии, а также пересмотра всей пенсионной системы в целом. Она совершенно не соответствует современной демографии. Для этого необходима декоммунизация мозгов населения. Процесс долгий и нелегкий.
И да, ведение трудовых книжек - процесс достаточно затратный и трудоемкий, повышающий в конечном итоге цену конечного продукта экономики.
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ovg
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:29
Представьте ситуацию .... (в налоговой нашей была такая). Пробрался вирус и у меня в декларации появились совсем левые данные (не только у меня, а у всех предприятий). Пришлось бежать в офис за оригиналом и квитанцией! Или другая ситуация ... пожар, наводнение и т д (там где сервера). И .....? И всё!!!
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сова
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:32
сова написав:
Представьте ситуацию .... (в налоговой нашей была такая). Пробрался вирус и у меня в декларации появились совсем левые данные (не только у меня, а у всех предприятий). Пришлось бежать в офис за оригиналом и квитанцией! Или другая ситуация ... пожар, наводнение и т д (там где сервера). И .....? И всё!!!
Пожар, наводнение, и сгорели/пропали бумажные архивы. И?
Касательно серверов - если инфраструктура построена грамотно, то у серверов минимум по одной реплике на другой площадке плюс регулярные резервные копии, и в таком случае это куда более надежно, чем ящики с бумажками
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Faceless
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