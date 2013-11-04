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Ринок землі: продаж,
оренда, спекуляції

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12

Очікуваний дохід с/г земель, за га, чистими, за рік

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 5 5 6
- до 3 000 грн
0
0
- 3001 - 3500 грн
17%
1
- 3501 - 4000 грн
17%
1
- 4001 - 4500 грн
0
0
- 4501 - 5000 грн
17%
1
- 5000 - 7000 грн
17%
1
- більше 7000 грн
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:25

Re: рынок земли: продажа, аренда, спекуляции

-- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

-- Ладно, - сказал Остап, получите пятьдесят тысяч.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:06

Кто еще не получил деньги за аренду земляного пая в этом году?
Интересно почему задерживают выплаты. В прошлом году было в середине Мая.
Может изза курса доллара?
Какие граничные сроке по выплатам? (лень договор искать)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:12

Да, это слезы просто. В Луганской области 2-8 тыщ гривен в год за 7-10 гектаров наилучшей земли с рекордными урожаями.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:35

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  hxbbgaf написав:Да, это слезы просто. В Луганской области 2-8 тыщ гривен в год за 7-10 гектаров наилучшей земли с рекордными урожаями.

Сегодня зашли 6200грн за 1,7г Одесская обл! Минус комиссия банка за перевод.

Скажите, вы проверяете отчетность в електронном кабинете? Может вас дурят.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:21

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  vladus17 написав:Какие граничные сроке по выплатам? (лень договор искать)

Сроки по выплатам регулируются договором аренды( наиболее распространенный срок до 31 декабря)
  vladus17 написав:Сегодня зашли 6200грн за 1,7г Одесская обл! Минус комиссия банка за перевод.
Скажите, вы проверяете отчетность в електронном кабинете? Может вас дурят.

Ключевым для размера аренды есть договор(возможно с доп.соглашением к договору).
agros
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:16

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  vladus17 написав:Сегодня зашли 6200грн
с карты на карту? :shock: сегодня ж выходной для платежей юрлиц-арендаторов
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:14

  Мизантрóп написав:
  vladus17 написав:Сегодня зашли 6200грн
с карты на карту? :shock: сегодня ж выходной для платежей юрлиц-арендаторов

Поповнення готівкою через термінал самообслуговування :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:17

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  agros написав:Ключевым для размера аренды есть договор(возможно с доп.соглашением к договору).

У меня в договоре указано 7%от стоимости пая + инфляция. Кароче стандартный договор. Кстати почему то в электронном кабинете не отображается за прошлий год отчетность по выплатам, может я что не так делаю? Там видно только налог от продажи недвижемости за прошлый год. больше ничего.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:48

Посмотрела на Сландо - народ уже начал выставлять паи на продажу. Разброс хотелок большой. По Киевской области - 4-10 куе за гектар не под Киевом. Есть хотелки и по 20-30 куе за га. Периодически встречается обмен на недвижимость.
Natt
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