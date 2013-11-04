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Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:29
agros
Сориентируйте, пожалуйста, по цене 11-ти гектаров ОСГ на границе села Мотыжин. Нужно разойтись с товарищем деньгами.
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gonchik74
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Чет 27 гру, 2018 00:11
yama
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