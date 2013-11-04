agros
Сориентируйте, пожалуйста, по цене 11-ти гектаров ОСГ на границе села Мотыжин. Нужно разойтись с товарищем деньгами.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:29
agros
Сориентируйте, пожалуйста, по цене 11-ти гектаров ОСГ на границе села Мотыжин. Нужно разойтись с товарищем деньгами.
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:52
Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:19
Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:41
Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:02
Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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