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Ринок землі: продаж,
оренда, спекуляції

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234>

Очікуваний дохід с/г земель, за га, чистими, за рік

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 5.5 5 8
- до 3 000 грн
0
0
- 3001 - 3500 грн
13%
1
- 3501 - 4000 грн
13%
1
- 4001 - 4500 грн
0
0
- 4501 - 5000 грн
13%
1
- 5000 - 7000 грн
13%
1
- більше 7000 грн
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:29

agros
Сориентируйте, пожалуйста, по цене 11-ти гектаров ОСГ на границе села Мотыжин. Нужно разойтись с товарищем деньгами.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:52

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  gonchik74 написав:Нужно разойтись с товарищем деньгами.
в чью пользу лепить расход?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:19

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  gonchik74 написав:Сориентируйте, пожалуйста, по цене 11-ти гектаров ОСГ на границе села Мотыжин. Нужно разойтись с товарищем деньгами.

При оценке Вашей земли необходимо учитывать множество доп.факторов и специфику региона.Я за максимально высокую цену на землю!!!
agros
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:41

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  agros написав:Возьмите справку о доходах.
ЗображенняЗображення

Это все за 2018. За землю ничего! Что не так я делаю?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:02

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  vladus17 написав:Это все за 2018. За землю ничего! Что не так я делаю?

Попробуйте за 2 квартала 2019.
agros
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:42

  agros написав:
  vladus17 написав:Это все за 2018. За землю ничего! Что не так я делаю?

Попробуйте за 2 квартала 2019.

Именно нужно за квартал указывать? А то я просто указал с 1квартала 2018 по 4 квартал 2018 до этого (на фото видно).
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:48

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  vladus17 написав:Именно нужно за квартал указывать? А то я просто указал с 1квартала 2018 по 4 квартал 2018 до этого (на фото видно).

Нет.Бывает предприятия "показывают" выплату орендной платы в следующем периоде.
agros
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:08

  agros написав:
  vladus17 написав:Это все за 2018. За землю ничего! Что не так я делаю?

Попробуйте за 2 квартала 2019.

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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:41

vladus17
Нужно искать причину, почему не отображается:
1)технические
2)вопрос к предприятию.....
agros
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:10

  agros написав:vladus17
Нужно искать причину, почему не отображается:
1)технические
2)вопрос к предприятию.....

Странно как то. Это врятли технически. Или может быть?
Я спрошу у бухгалтера главного почему так. Она сказала что в 3ем квартали обычно отображают отчетность.
vladus17
 
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