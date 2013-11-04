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Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:17
vladus17 написав:
в 3ем квартале обычно отображают отчетность.
3-й в кабине ДФС всплывет к концу октября
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:47
Мизантрóп написав: vladus17 написав:
в 3ем квартале обычно отображают отчетность.
3-й в кабине ДФС всплывет к концу октября
За прошлый год почему тогда не всплыло? Я ведь сначала за 2018 выписку сделал.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:33
Кто как оценивает инвестиции в покупку с-х. земли Украины?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:36
investorkiev написав:
сколько по вашим прогнозам будет стоить 1 га земли, например в Киевской области, после открытия рынка земли?
Если земля для ведения с-х. деятельности 1000-2000 дол.\га(не учитываем фактор Киева или других крупных городов)
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:02
Комплексний законопроект про вільний ринок землі (№2194) зареєстрували у парламенті. Повна назва — «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:46
agros написав: investorkiev написав:
сколько по вашим прогнозам будет стоить 1 га земли, например в Киевской области, после открытия рынка земли?
Если земля для ведения с-х. деятельности 1000-2000 дол.\га(не учитываем фактор Киева или других крупных городов)
сейчас поспрашивал у людей, Макаровский район Киевской области (около 50 км от Киева), селяне тулят по 3-4000дол/га, интересно их попустит или агрики смогут дать такую цену?
Агрохолдинг в 50000 га (как например у Засухи) получается нуждается в 50000*4000=200 млн дол для выкупа своего земельного банка, а это явно нереальная сумма для них.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:47
agros написав:
Кто как оценивает инвестиции в покупку с-х. земли Украины?
я оцениваю позитивно, но с доходностью не меньше чем 10% годовых. Оптимально - 12% годовых.
Кстати, один из ключевых вопросов: с/х земля - это гривневый или долларовый актив? ответ не так однозначен как кажется...
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