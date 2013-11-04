Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Да, похоже на окончательную распродажу последних активов этой страны. Выбран Аргентинский сценарий - самый антинародный и нещадный.
В Польще например есть ограничения на владение одним владельцем обьема земель, куча банков и фондов, финансирующих мелких фермеров. Таким образом растет занятость и эффективность обработки земли - фермер на 50 га явно эффективнее, чем агрохолдинг на 50000га.
Ну что ж, наша задача - понять как на этом всем можно заработать. Срубить последнюю капусту в этой стране перед эмиграцией.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Законопроектом отменяется запрет на продажу земли.
Да, похоже на окончательную распродажу последних активов этой страны. Выбран Аргентинский сценарий - самый антинародный и нещадный.
В Польще например есть ограничения на владение одним владельцем обьема земель, куча банков и фондов, финансирующих мелких фермеров. Таким образом растет занятость и эффективность обработки земли - фермер на 50 га явно эффективнее, чем агрохолдинг на 50000га.
Ну что ж, наша задача - понять как на этом всем можно заработать. Срубить последнюю капусту в этой стране перед эмиграцией.
Продати це дуже просто. Треба подумати і глянути що інші робили
Спрашивал у тещи как знакомые собственники паев относятся к открытию рынка. Ответ-"никак". Никто из знакомых продавать не обирается. Думаю цифру которую озвучивали 10% собственников будут продавать более менее реальна. Вопрос еще в цене, допустим по 1-2 тыс за га желающие купить будут, а вот собственники паев может рассчитывают на большее.
Бывалый написав:Спрашивал у тещи как знакомые собственники паев относятся к открытию рынка. Ответ-"никак". Никто из знакомых продавать не обирается. Думаю цифру которую озвучивали 10% собственников будут продавать более менее реальна. Вопрос еще в цене, допустим по 1-2 тыс за га желающие купить будут, а вот собственники паев может рассчитывают на большее.
Пока что в Грошах журналистка пыталась узнать, за сколько можно продать по схемам, предложили только штуку за 3 гектара.
Бывалый написав:Спрашивал у тещи как знакомые собственники паев относятся к открытию рынка. Ответ-"никак". Никто из знакомых продавать не обирается. Думаю цифру которую озвучивали 10% собственников будут продавать более менее реальна. Вопрос еще в цене, допустим по 1-2 тыс за га желающие купить будут, а вот собственники паев может рассчитывают на большее.
Пока что в Грошах журналистка пыталась узнать, за сколько можно продать по схемам, предложили только штуку за 3 гектара.
Вам не один хрєн? У Вас немає ні землі, ні нерухомості!
Значить, вони Вам і не потрібні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців