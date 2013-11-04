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Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 лис, 2019 12:37
Alex2007 написав: Moneta написав:
Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
Но назвать это свободным рынком тоже нельзя.
Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет.
Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників.
Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы"
Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.
Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.
Мелкие фермеры в наших условиях - это тяжкий, часто неблагодарный, труд, отсутствие кредитов, постоянная угроза разорения. На "западе" - дотации.
Без условных пивныков наша семья давно обходится, да и кормят их теми же антибиотиками и стимуляторами, а родственников и знакомых у нас в селе нет.
ЗЫ. freeze
Польша - старинные традиции мелкого землевладения. У нас не найдется такого количества людей (3-5 млн с семьями), согласных покупать пай 500 га и ковыряться в земле. Долярчик
, кстати, правильно написал.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:04
Starikan написав:
ЗЫ. freeze Польша - старинные традиции мелкого землевладения. У нас не найдется такого количества людей (3-5 млн с семьями), согласных покупать пай 500 га и ковыряться в земле.
У нас тоже народ не состоящий из идиотов. Дай ему удочку, цель и нормальные условия для работы, для заработка, недорогие кредиты, юридическую защищенность и будут работать на себя, а не на дядю о-го-го.
В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств. Потому что там государство ставит цель поддержки малого бизнеса и фермеров, у нас нетрадиционный премьер и его хозяева ставят цель срубить денег по легкому, получить очередной кредит МВФ. Имхо, местные политиканы мелко плавают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:07
freeze написав: Alex2007 написав:
самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло.
В Польше не больше 500 гектар на нос.
И там 1 400 000 фермерских хозяйств.
Почему бы не пойти примером успешного соседа.
Я бы предложил другой путь.
Почему бы не разделить всю землю на квоты
и в соответствии с ними продавать?
Например, у нас 72 миллиона гектар сельхоз земли.
Давайте выделим квоту 30% и в пределах этой квоты пусть покупают без ограничений вообще! Ещё 30% сделаем ограничение до 5000 гектар на лицо (ну или рыло, кому что ближе ) ну и оставшиеся 40% - не более 500 гектар на ИНН.
В пределах КАЖДОЙ квоты выделить отдельную квоту для иностранцев 20% и вуаля! Можно оставить ограничение по областям - не более 8% земли области и по общинам - не более 35%... Вот и всё! Передайте Милованову! (а лучше Зеленскому).
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:20
asti написав:
Почему бы не разделить всю землю на квоты и в соответствии с ними продавать?
Например, у нас 72 миллиона гектар сельхоз земли.
Давайте выделим квоту 30% и в пределах этой квоты пусть покупают без ограничений вообще! Ещё 30% сделаем ограничение до 5000 гектар на лицо (ну или рыло, кому что ближе ) ну и оставшиеся 40% - не более 500 гектар на ИНН.
В пределах КАЖДОЙ квоты выделить отдельную квоту для иностранцев 20% и вуаля! Можно оставить ограничение по областям - не более 8% земли области и по общинам - не более 35%... Вот и всё! Передайте Милованову! (а лучше Зеленскому).
Взять все - и поделить (с)
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:42
freeze написав:
У нас тоже народ не состоящий из идиотов. Дай ему удочку, цель и нормальные условия для работы, для заработка, недорогие кредиты, юридическую защищенность и будут работать на себя, а не на дядю о-го-го.
В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств. Потому что там государство ставит цель поддержки малого бизнеса и фермеров, у нас нетрадиционный премьер и его хозяева ставят цель срубить денег по легкому, получить очередной кредит МВФ. Имхо, местные политиканы мелко плавают.
Такое ощущение, что за акк сел другой человек
С конца
1. Никто уже несколько лет не борется за кредит МВФ, от слова совсем
2. Смысл выделять нынешнего премьера? Были или будут другие?
3. Чтобы что-то выделять, его надо иметь. Ну вот нет в Украине достаточных ресурсов
4. Никто никому ничего не должен, соответственно - не даст, ну и как уже писал, не из чего давать.
и это пройдет
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:12
Alex2007 написав:
И нахрен тогда такая реформа нужна
Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскому
Ну или к общепринятому
По факту - как писали неоднократно - земли давно раздерибанены
Ну и второе
После реформы законодатели, местные депутаты, прокуроры, судьи и т.п. смогут тупо перевести свои капиталы из отложенной формы в активную (продадут)
Т.е. та часть земли, что сейчас простаивает, начнет нормально работать
и это пройдет
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:16
freeze написав: В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств
, у нас 35 000 фермерских хозяйств.
Да не стращайте вы этими цифрами, это в среднем всего лишь клаптики 10 га (100х1000 м).
Половину площади занимают хозяйства 15 га.
Половина хозяйств выращивают продукцию для собственных нужд.
Получают дотации от ЕС.
Дорожная инфраструктура, для которой нам тянуться лет 20 как минимум.
Нужны хранилища. Кто их строит и будет строить у нас - агрохолдинги или мелкота?
У каждой страны свой подход к с/х. Международное разделение труда, так сказать
У них овощи, фрукты, картошка.
У нас зерновые и масличные.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:26
Starikan написав: freeze написав: В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств
, у нас 35 000 фермерских хозяйств.
Да не стращайте вы этими цифрами, это в среднем всего лишь клаптики 10 га (100х1000 м).
Половину площади занимают хозяйства 15 га.
Половина хозяйств выращивают продукцию для собственных нужд.
Получают дотации от ЕС.
Дорожная инфраструктура, для которой нам тянуться лет 20 как минимум.
Нужны хранилища. Кто их строит и будет строить у нас - агрохолдинги или мелкота?
У каждой страны свой подход к с/х. Международное разделение труда, так сказать
У них овощи, фрукты, картошка.
У нас зерновые и масличные.
А чем вам мешают мелкие хозяйства, которые выращивают для собственных нужд ? Не всем же в Польшу ездить помогать их обрабатывать, можно и на себя работать.
Мне не нравится такое разделение труда, которое нам сейчас навязывают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:29
ЧИА написав: Alex2007 написав:
И нахрен тогда такая реформа нужна
Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскому
Ну или к общепринятому
Какое европейское, какое общепринятое ? Именно так там и написано по 210 000 га на нос ? Польша до 500 га, Венгрия до 300 га
Идёт ровно аргентинский сценарий земельной реформы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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