Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Додано: Суб 16 лис, 2019 13:07

freeze написав: Alex2007 написав: самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. В Польше не больше 500 гектар на нос.

И там 1 400 000 фермерских хозяйств.

Почему бы не пойти примером успешного соседа. В Польше не больше 500 гектар на нос.И там 1 400 000 фермерских хозяйств.Почему бы не пойти примером успешного соседа.

Я бы предложил другой путь.Почему бы не разделить всю землю на квотыи в соответствии с ними продавать?Например, у нас 72 миллиона гектар сельхоз земли.Давайте выделим квоту 30% и в пределах этой квоты пусть покупают без ограничений вообще! Ещё 30% сделаем ограничение до 5000 гектар на лицо (ну или рыло, кому что ближе ) ну и оставшиеся 40% - не более 500 гектар на ИНН.В пределах КАЖДОЙ квоты выделить отдельную квоту для иностранцев 20% и вуаля! Можно оставить ограничение по областям - не более 8% земли области и по общинам - не более 35%... Вот и всё! Передайте Милованову! (а лучше Зеленскому).