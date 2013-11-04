Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

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Добридень. Може комусь вже доводилося отримувати славнозвісні 2 гектара ОСГ, прошу допомогти: - до громади було подано заяву на отримання, з графічними матеріалами ділянки. Після сесії отримано відповідь - "землі на аукціон продажа права аренди". Що робити далі, чи можна оскаржувати це рішення, чи як це взагалі розуміти? В інтернеті нічого схожого не знайшов. Думаю звернутися до юристів.