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Ринок землі: продаж,
оренда, спекуляції

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5678

Очікуваний дохід с/г земель, за га, чистими, за рік

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 4.5 5 13
- до 3 000 грн
23%
3
- 3001 - 3500 грн
8%
1
- 3501 - 4000 грн
8%
1
- 4001 - 4500 грн
8%
1
- 4501 - 5000 грн
8%
1
- 5000 - 7000 грн
8%
1
- більше 7000 грн
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:36

відмовили в отриманні ОСГ

Добридень.
Може комусь вже доводилося отримувати славнозвісні 2 гектара ОСГ, прошу допомогти:
- до громади було подано заяву на отримання, з графічними матеріалами ділянки. Після сесії отримано відповідь - "землі на аукціон продажа права аренди".
Що робити далі, чи можна оскаржувати це рішення, чи як це взагалі розуміти?
В інтернеті нічого схожого не знайшов.
Думаю звернутися до юристів.
vogelchen18
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:25

На Кіровоградщині 150 фермерів одночасно купили 150 автоматів Калашникова і не платять хабарі…

http://newsname.info/na-kirovogradshhyn ... jaU4AaGok0
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 5678
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