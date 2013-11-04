Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добридень. Може комусь вже доводилося отримувати славнозвісні 2 гектара ОСГ, прошу допомогти: - до громади було подано заяву на отримання, з графічними матеріалами ділянки. Після сесії отримано відповідь - "землі на аукціон продажа права аренди". Що робити далі, чи можна оскаржувати це рішення, чи як це взагалі розуміти? В інтернеті нічого схожого не знайшов. Думаю звернутися до юристів.
Alex2007 написав:И нахрен тогда такая реформа нужна
Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскому Ну или к общепринятому
Какое европейское, какое общепринятое ? Именно так там и написано по 210 000 га на нос ? Польша до 500 га, Венгрия до 300 га Идёт ровно аргентинский сценарий земельной реформы.
Именно так, по Аргентинскому. А потом в один не очень прекрасный день почемуто МВФ внезапно не налил обещанный транш, не такой уж и большой...истории выживальщиков(см. Гугл: выживальщик Аргентина) в тот кризис отлично раскрывают детали, так там и соседи на севере не те что у нас
Запуск рынка земли был бы приемлимым при наличии определенных условий: 1) очищенная и реально функционирующая судовая система, собственно сведение коррупции до каких-то вменяемых масштабов 2) актуальный действующий кадастр; 3) право собственности только для граждан резидентов, без двойного гражданства. Остальным только аренда; 4) ограничение в 500 га на человека и 5000 га на юр.лицо, (а до реализации первого пункта, так и того меньше, а потом можно и больше)
В той ситуации и в той редакции что есть - это КИДАЛОВО.
Внедрение адекватных правок и цивилизованная реализация закона - это сказки. В связи с тем как происходят процессы на примере ФОПов (где тоже обещали "поправить"), референдумов, снятие деп.неприкосновенности (ее как бы сняли, но как бы и нет), импичмента, наказания за незаконное обогащение.
Основным обещанием зеленых было - победа над коррупцией, а не "рынок земли". Пол года у руля, коррупция цветет и пахнет.
Если бы о рынке земли речь шла до выборов, результаты у зеленых были бы далеки от того, что имеем сейчас, а потом БАЦ и тема №1.
Кстати кто-то разобрался кому же Зеленский такое обещание давал? (со слов в выступлении перед депутатами)
Теперь о цифрах:
Всего с/х земель 42млн гектар (используется 33млн) В гос.собственности 10млн га Черноземы 28млн га (весь ЕС 18млн)
Стоимость гектара в Украине 1к € (в среднем по ЕС 7,5к€)
97% с.х. земли в аренде. Из них более 50% - на срок 50 лет.
Открытие рынка земли может принести от 3 до 10 млрд€ вливаний в экономику и увеличение ВВП на ±5млрд $ (что конечно + для держателей ВВП варрантов Украины (VRI) выданных кредиторам в следствие гениальной реструктуризации им. Яресько-Порошенко, привязанных к размеру и росту ВВП)
Вероятней, что всё будет организовано таким образом, что народ за копейки лишится права(даже условного) на землю, так же, как лишился права на промышленность в 90х, а Украина окончательно пойдет по пути Аргентины
Запуск рынка земли без адекватной переоценки стоимости - развод.
Фактически, нормативная стоимость земли(рост в 2 раза) до сих пор не проиндексирована с учетом девальвации гривны (3,5 раза)
Я вот удивляюсь всему этому кипишу насчет земли, видимо поставлена задача турбопринтеру выполнить приказ какой-то.
Есть даже такая наука конфликтология, там давно расписано как решать такие взрывоопасные ситуации, надо поделить на этапы и растянуть во времени, чтобы стёрся эффект неожиданности и разбилось протестное движение на группки. Первый этап начинается вообще с очень малого - продажа самого-самого минимума только гражданам Украины, этап длится год, смотрят все как проходит, нет ли накладок, как работает реестр, подправляют недостатки законодательно. На втором этапе вопрос продажи чуть расширяется, и так 5-7 этапов вплоть до максимальной либерализации всего и вся под контролем и при взаимном непротивлении всех сторон.
Цифра продать сразу по 200 тысяч на нос и немедленно это сделать в мутной воде - тут опытные люди сразу чувствует легкий аромат аферы.
Афера и кидалово однозначно с этой землей будет в том варианте как хотят протолкнуть. https://www.youtube.com/watch?v=F-GTqqJ7tPA (сразу предупреждаю, автор вроде есть на сайте миротворец , поэтому некоторым особо радикальным патриотам просмотр на свое усмотрение , остальным, кому "ехать, а не шашки", можно послушать. особенно про то как земельный вопрос реализован в Дании, в конце видео)
Вроде появилась тема для покупки, но слишком много вопросов ? Купить, здать в аренду, а кто будет следить за севооборотом ? Убьют землю кукурузой и подсолнечником, а дальше она никому не нужна. Я так понял счас местных селян взувают по полной и из земли вытягивают все что можно и нельзя.