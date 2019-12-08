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Finance.ua: Новий
Приват24 – що змінилося

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:25

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося

Пропонуємо до обговорення:
Який вигляд тепер має мобільна версія популярного інтернет-банку
12 вересня Приватбанк презентував оновлену версію додатку Приват24. Finance.ua розбирався в нововведеннях популярного інтернет-банку. Ми пройшлися по його ключових функціях і ділимося з вами враженнями.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:31

Зміна мови як і раніше ні до чого не призведе - буде мішанина як зараз?
lite
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:47

отстой со свайпом карт, мне было удобнее выбирать карту из выпадающего списка.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:33

В приват24 теперь с компов с WinXP зайти невозможно! Во всемирные сервисы: Aliexpress, Ebay, PayPal и т.д., зайти можно, а вот в приват24, теперь, вместо стартовой страницы вертящийся "бублик" с надписью "24" вместо дырки...
Вывод: Не умеете делать для людей - не беритесь!!! Госбездарники!!!
dpi2653
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:23

Полный ПИПЕЦ! На сколько раньше было проще, на столько сейчас совершенно неудобно!!!! Я представляю, каково многим людям, особенно работающим на дому! Бездарно, не продуманно!!! Зато по-европейски.
tamada_56
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:56

как говорят умные люди: лучшее враг хорошего.... не понятно зачем все это????
trulina46
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 06:18

Делать нужно было для людей, а не стелиться под еуропу.
goose444444
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 17:43

Стало значительно хуже,какому идиоту пришло в голову изменить такой простой доступ к привату
ivanivan6219
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:25

Блин!!!!! КУДА ДЕЛАСЬ КАРТА С БАНКОМАТАМИ??????????
az_zmey
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:01

  az_zmey написав:Блин!!!!! КУДА ДЕЛАСЬ КАРТА С БАНКОМАТАМИ??????????

где флаги?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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