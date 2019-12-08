|
|
|
Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Який вигляд тепер має мобільна версія популярного інтернет-банку
12 вересня Приватбанк презентував оновлену версію додатку Приват24. Finance.ua розбирався в нововведеннях популярного інтернет-банку. Ми пройшлися по його ключових функціях і ділимося з вами враженнями.
Дивися повний текст Новий Приват24 – що змінилося
-
D2
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:31
Зміна мови як і раніше ні до чого не призведе - буде мішанина як зараз?
-
lite
-
-
- Повідомлень: 811
- З нами з: 09.05.13
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:47
отстой со свайпом карт, мне было удобнее выбирать карту из выпадающего списка.
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2780
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 7812 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:33
В приват24 теперь с компов с WinXP зайти невозможно! Во всемирные сервисы: Aliexpress, Ebay, PayPal и т.д., зайти можно, а вот в приват24, теперь, вместо стартовой страницы вертящийся "бублик" с надписью "24" вместо дырки...
Вывод: Не умеете делать для людей - не беритесь!!! Госбездарники!!!
-
dpi2653
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:23
Полный ПИПЕЦ! На сколько раньше было проще, на столько сейчас совершенно неудобно!!!! Я представляю, каково многим людям, особенно работающим на дому! Бездарно, не продуманно!!! Зато по-европейски.
-
tamada_56
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:56
как говорят умные люди: лучшее враг хорошего.... не понятно зачем все это????
-
trulina46
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 гру, 2019 06:18
Делать нужно было для людей, а не стелиться под еуропу.
-
goose444444
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 11.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 17:43
Стало значительно хуже,какому идиоту пришло в голову изменить такой простой доступ к привату
-
ivanivan6219
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 08.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 гру, 2019 08:25
Блин!!!!! КУДА ДЕЛАСЬ КАРТА С БАНКОМАТАМИ??????????
-
az_zmey
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 гру, 2019 09:01
az_zmey написав:
Блин!!!!! КУДА ДЕЛАСЬ КАРТА С БАНКОМАТАМИ??????????
где флаги?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3289
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|147
|83126
|
|
|0
|123
|
П'ят 06 гру, 2019 14:54
D2
|
|0
|85
|
П'ят 06 гру, 2019 14:52
D2
|