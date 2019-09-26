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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 18 гру, 2019 20:57
Новое обновление совершенно неудобное, я понимаю что компания старается сделать как можно лучше, но на этот рас вышло только хуже....
Додано: Пон 23 гру, 2019 18:40
Повний відстій! Як налаштувати доступ за відбитком пальця? Я розбираюся у всяких менюшках, але тут доведеться ретельно гуглити, як це робиться. Більшість елементів інтуїтивно не є зрозумілими, іноді взагалі важко зрозуміти, навіщо було все так недолуго змінювати! Стояв сьогодні в черзі і намагався глянути залишок на карті. Якби переді мною не стояло четверо, то не встиг би увійти в той чорний приват і відшукати, де ж та сума грошей на картці...
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:12
Полная лада. Хоть бы предупреждали людей что изменили интерфейс .А то заходишь в приложение в один прекрасный день а там какая то ... И думаешь толи приложение не то то ли подмена мошенников.
Додано: Чет 09 січ, 2020 09:53
Ніх не працює. сьогодні с оновився сам. Пише нет подключения к интернету. Судя по першим сторінкам дизайн повна туфта. Такий дибілізм зробили
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:38
Re: Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
Нафига они дублирую боковое меню? ур**.
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