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Finance.ua: Новий
Приват24 – що змінилося

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 20:57

Новое обновление совершенно неудобное, я понимаю что компания старается сделать как можно лучше, но на этот рас вышло только хуже....
ratutuy55
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:40

Повний відстій! Як налаштувати доступ за відбитком пальця? Я розбираюся у всяких менюшках, але тут доведеться ретельно гуглити, як це робиться. Більшість елементів інтуїтивно не є зрозумілими, іноді взагалі важко зрозуміти, навіщо було все так недолуго змінювати! Стояв сьогодні в черзі і намагався глянути залишок на карті. Якби переді мною не стояло четверо, то не встиг би увійти в той чорний приват і відшукати, де ж та сума грошей на картці...
moomoo
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:12

Полная лада. Хоть бы предупреждали людей что изменили интерфейс .А то заходишь в приложение в один прекрасный день а там какая то ... И думаешь толи приложение не то то ли подмена мошенников.
anaell_magic
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:53

Ніх не працює. сьогодні с оновився сам. Пише нет подключения к интернету. Судя по першим сторінкам дизайн повна туфта. Такий дибілізм зробили
offside2005
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:38

Re: Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося

Нафига они дублирую боковое меню? ур**.
vpchelko
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  #<12
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