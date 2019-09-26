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Finance.ua: Новий
Приват24 – що змінилося

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 20:57

Новое обновление совершенно неудобное, я понимаю что компания старается сделать как можно лучше, но на этот рас вышло только хуже....
ratutuy55
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:40

Повний відстій! Як налаштувати доступ за відбитком пальця? Я розбираюся у всяких менюшках, але тут доведеться ретельно гуглити, як це робиться. Більшість елементів інтуїтивно не є зрозумілими, іноді взагалі важко зрозуміти, навіщо було все так недолуго змінювати! Стояв сьогодні в черзі і намагався глянути залишок на карті. Якби переді мною не стояло четверо, то не встиг би увійти в той чорний приват і відшукати, де ж та сума грошей на картці...
moomoo
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:12

Полная лада. Хоть бы предупреждали людей что изменили интерфейс .А то заходишь в приложение в один прекрасный день а там какая то ... И думаешь толи приложение не то то ли подмена мошенников.
anaell_magic
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:53

Ніх не працює. сьогодні с оновився сам. Пише нет подключения к интернету. Судя по першим сторінкам дизайн повна туфта. Такий дибілізм зробили
offside2005
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:38

Re: Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося

Нафига они дублирую боковое меню? ур**.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:22

Увидели новый дизайн приложения и потерялись. И твердят - раньше было намного удобнее... Если вы не разобрались с новым интерфейсом это не значит что раньше было лучше.
serjsmirnov
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:12

как вернуть старую версию?
volokos143
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:52

Новая версия не понравилась.
valentina_privatvip
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:54

Хуже намного стало - логика и удобство исчезли. Кстати, куда подевались настройки звука в меню? Как сменить тошнотворный звук уведомления?
drifemer
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:28

Дуже незручна версія, абсолютно. Тепер просто неможливо оплатити комуналку. Все глючить просто жах. Розробники, будь-ласка, зверніть на це увагу. Це було єдине за що любила приват24. Тепер вже й це не працює. Навіщо було це робити....Не розумію. Як мінімум одного клієнта Ви вже точно втратили, а переглядаючи коментарі, думаю таких буде більше. Дякую за можливість висловити свою думку.
waspokanikeeva
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