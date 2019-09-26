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Finance.ua: Новий
Приват24 – що змінилося

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:02

Re: Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося

наче й красиво, але коли потрібно було терміново знайти якусь функцію, це стало проблемою. Не вистачає юзабіліті
intense
 
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