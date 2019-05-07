RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Новий
Приват24 – що змінилося

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:02

Re: Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося

наче й красиво, але коли потрібно було терміново знайти якусь функцію, це стало проблемою. Не вистачає юзабіліті
intense
 
Повідомлень: 10
З нами з: 14.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:51

Дурацкая привычка всех разработчиков приложений, это менять время от времени внешний вид. Люди привыкли к приложению, умеют им пользоваться. Можно просто добавить новинку и всё. Как же теперь тяжело пожилым людям снова привыкать к новому меню. А зачем вставили свой звук уведомления?? Кто просил вас об этом?? Меня устраивал звук, который я для себя сам настроил в телефоне. Короче, полный отстой и ни какой заботы о людях.
psi130565
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:33

А как квитанции сохранять? И шаблоны видныне все, а как их сделать заново не понятно. Кто разобрался?
bepa919241
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:59

Подскажите, есть возможность увеличить штифт в приложении? Видеть все надписи 8 шрифтом напряжно.
talitino4ka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:46

роками користувався. Через це свіжий дизайн - видалив програмку. Раніще все з одного погляду все знаходив (видно профісіонали розробляли), а тепер якусь галерею замутили і вона мені несподобалася. Напевне студенти мутили, хотіли показати що текст можна виводити на картинку а не лиш на однотонний фон. А ще мабуть подумали "в людей тепер більші екрани, давайте їм наних цілу пластікову карточні і пару ціфр на ній...". Короче невитримало моє око.
mmm_mxigo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:33

Создание новых шаблонов почему-то стало невозможно.Разрабы исправляйте в срочном порядке
dedkostya1980
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 18:50

Я не могу найти бонус плюс.
Новая версия очень неудачная.
Пол года пользуюсь, и не нравится.
vasilenkojuju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:45

Это ужас какой то. Я ничего понять не могу. ВЕРНИТЕ СТАРУЮ ВЕРСИЮ!!!
drx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Зачем нужны виртуальные банковские карты
D2 » Чет 27 сер, 2020 13:50
1 98
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 09:28
cohan
Finance.ua: Найкращі кредитні картки для зберігання грошей
D2 » Чет 26 вер, 2019 11:40
4 4131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 15:26
greenozon
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком 1 ... 5, 6, 7
D2 » Вів 07 тра, 2019 18:26
61 9269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 17:48
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.