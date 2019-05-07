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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:02
Re: Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
наче й красиво, але коли потрібно було терміново знайти якусь функцію, це стало проблемою. Не вистачає юзабіліті
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:51
Дурацкая привычка всех разработчиков приложений, это менять время от времени внешний вид. Люди привыкли к приложению, умеют им пользоваться. Можно просто добавить новинку и всё. Как же теперь тяжело пожилым людям снова привыкать к новому меню. А зачем вставили свой звук уведомления?? Кто просил вас об этом?? Меня устраивал звук, который я для себя сам настроил в телефоне. Короче, полный отстой и ни какой заботы о людях.
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:33
А как квитанции сохранять? И шаблоны видныне все, а как их сделать заново не понятно. Кто разобрался?
Додано: Сер 04 бер, 2020 19:59
Подскажите, есть возможность увеличить штифт в приложении? Видеть все надписи 8 шрифтом напряжно.
Додано: Нед 22 бер, 2020 17:46
роками користувався. Через це свіжий дизайн - видалив програмку. Раніще все з одного погляду все знаходив (видно профісіонали розробляли), а тепер якусь галерею замутили і вона мені несподобалася. Напевне студенти мутили, хотіли показати що текст можна виводити на картинку а не лиш на однотонний фон. А ще мабуть подумали "в людей тепер більші екрани, давайте їм наних цілу пластікову карточні і пару ціфр на ній...". Короче невитримало моє око.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:33
Создание новых шаблонов почему-то стало невозможно.Разрабы исправляйте в срочном порядке
Додано: Нед 16 сер, 2020 18:50
Я не могу найти бонус плюс.
Новая версия очень неудачная.
Пол года пользуюсь, и не нравится.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:45
Это ужас какой то. Я ничего понять не могу. ВЕРНИТЕ СТАРУЮ ВЕРСИЮ!!!
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