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Бюджет недоотримав 60 млрд
грн через зміцнення гривні

Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:50

Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку зі зміцненням гривні державний бюджет України недоотримав 60 млрд грн доходів за 8 місяців поточного року.

Дивися повний текст Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:50

а ОВГЗ в грн на сколько продали?)
dkfan2001
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:30

Когда уже расскажут сколько получили за счет укрепления бюджета?
https://www.youtube.com/watch?v=X1vSOr4UiFo
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:17

Так долги отдавайте, пока гривна "сильна".
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:37

Бюджет недополучил, а простые люди купили себе автомобили/технику/товары дешевле и стали лучше жить.
Вот теперь скажите, лучше стало или хуже и кому?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:10

  Rainbow написав:Бюджет недополучил, а простые люди купили себе автомобили/технику/товары дешевле и стали лучше жить.
Вот теперь скажите, лучше стало или хуже и кому?!

Лучше стало китайцу, который продал вам эти автомобили и технику. Для него цена в долларах не изменилась.
Хуже стало отечественному производителю, который не смог конкурировать с дешевым импортом и закрыл свое украинское предприятие. В результате китайцу стало еще лучше из-за снижения конкуренции. А уволенные с отечественных заводов украинцы остались вообще без денег и техники.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:23

  Rainbow написав:Бюджет недополучил, а простые люди купили себе автомобили/технику/товары дешевле и стали лучше жить.
Вот теперь скажите, лучше стало или хуже и кому?!

Цены на технику в основной массе не опустились после укрепления гривни, так что никто ничего себе дешевле не купил.
olivera
 
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