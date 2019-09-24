Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні

Додано: Чет 26 вер, 2019 12:45

Это напоминает высеры экспертов о цене на газ для украинцев и умалчивание о средней ЗП В Украине))))

Долгие годы каждый руководитель НБУ ставил (получал)для себя главную задачу ослабить грн. Ибо нужно было угождать экспортерам ,которые хоть и нехотя, но заводили валюту в страну за вывезенное сырье( олигархам нужен был высокий курс и слабая грн)Так можно было забесплатно скупать вкусняшки при приватизации и нагибать все население через монополии (газ,свет,топливо,импорт)При этом особо хитрые экспортеры получали дотации на развитие и умудрялись и для своего населения цену задрать( филе курицы стало дороже свинины) и на высоком курсе второй раз население обуть в белые тапки . Ну и так далее ...

Но внезапно народ подустал от хорошей жизни и начал слать в страну валюту ,которой так не хватало... Потом подтянулся сельхозсектор. Тоже почуяли запах денег и начали борьбу за место под солнцем.

Теперь источников доходов стало больше.А покупатели валюты перестали покупать ,потому как НБУ убил рынок депозитов снизив ставки до 3-4% ,не забывая привлекать под 9% импортные гарячие , (вероятно украинские)деньги.

Ничего личного ... Бизнес.Почему гос банки не могут поставить 5-6% в валюте и народ завалит валютой, но нет же .Нужно иностранцам-засранцам заплатить 9годовых, а свое население пусть платит за газ по мировым ценам .Итак везде и во всем против своего народа в угоду кучке экспортеров.Твари продажные ...Срочно все руководство НБУ в оставку.а может и куда подальше

.Да экспорт важен для страны, но его приоритетность прошла .навсегда надеюсь .И о ОВГЗ под 18% просто молчу...БЛИН это же государственные деньги С... .Когда и кто начнет их считать с пользой для государства???Мы же в долгах ,меньше поступит с таможни в бюджет -меньше заплатим с бюджета за валюту ,которую НБУ тарит в резервы и это еще далеко не последний плюс укрепшей грн. Нужен баланс интересов экспортеров и импортеров ,но в уме надо думать еще и о населении.Бедняками стали ,везем хлам,битые машины,секонд .Где развитие ???? И самое обидное никто еще не ответил и все ходят с руками )))простите накипело малеха...все имхо