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Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:05
kvn2
Хорошо написано.Абсолютно со всем согласен.Грабёж по всем направлениям,при воплях о каком-рынке,которого нет и в помине.
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Scotch
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