Вони можуть спростити вам життя, але за ними потрібно стежити
Дивися повний текст Налаштування регулярних платежів у Приват24
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:05
Finance.ua: Налаштування регулярних платежів у Приват24
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Налаштування регулярних платежів у Приват24
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:25
Як видалити шаблон регулярного платежу так і не написала. Текст ні про що
Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:26
Поповнення мобільного телефону відбувається за допомогою регулярних платежів, але оператором Київстар кошти не списуються, мегабайти для інтернету не надаються, а зате кожен день списуються 10 грн.
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