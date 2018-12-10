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Finance.ua: Налаштування
регулярних платежів у Приват24

Finance.ua: Налаштування регулярних платежів у Приват24
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:05

Finance.ua: Налаштування регулярних платежів у Приват24

Пропонуємо до обговорення:
Вони можуть спростити вам життя, але за ними потрібно стежити

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:55

Настроил перевод зарплаты с кредитднепра а кредитднепр не дает
bserg532
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:25

Як видалити шаблон регулярного платежу так і не написала. Текст ні про що
kalyna1976ua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:26

Поповнення мобільного телефону відбувається за допомогою регулярних платежів, але оператором Київстар кошти не списуються, мегабайти для інтернету не надаються, а зате кожен день списуються 10 грн.
anagovicin28
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