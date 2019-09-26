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Finance.ua: Як порахувати
відсотки за кредитом

Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:23

Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом

Пропонуємо до обговорення:
Хочете взяти кредит? Спершу порахуйте, скільки він коштує
Перед тим, як іти в банк за кредитом, потрібно розрахувати відсотки, які вам доведеться по ньому виплатити. Інакше кажучи, зрозуміти, у скільки він вам обійдеться. Знаючи реальний обсяг переплати, ви зможете правильно оцінити свої сили, а також зрозуміти, чи потрібен він вам взагалі. Адже переплата може виявитися настільки великою, що розумніше буде почекати і накопичити потрібну суму самостійно.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:16

Интересная и нужная многим информация. А то понабирают кредитов а потом в петлю лезут
Fantasto
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:14

ошибка в примере, по формуле Сергею придется переплатить всего 80*2*0,24=38,400
bogdana144
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:03

Re: Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом

Упущены схемы погашения кредита, от схемы также зависит размер переплаты:
  MASolomko написав:Есть две схемы погашения кредита: классическая и аннуитетная. Под них банки разрабатывают свои кредитные продукты. Грубо говоря под классическую схему попадает выведенная карта с льготного периода, а под аннуитетную -- рассрочка. Это я к чему? Банки часто при оформлении рассрочки (аннуитетная схема) рисуют процентную ставку от 1,9% и выше в месяц, но этот процент считают от изначальной взятой суммы (например, сумма платежа каждый месяц: 10к ÷ 20 мес + 1,9% от 10к = 500 + 190 = 690 => 3'800 грн переплаты). В зависимости от ряда моментов по погашению карты и на какой срок берёте кредит выгодно порой вывести кредитную карту из льготного периода.
Здесь же также учитывайте особенности погашения каждой из этих схем:
-- есть лишние деньги, то гасите максимально возможно для Вас кредитку и сумма кредита становиться меньше => меньше проценты по кредиту и сумма обязательного платежа;
-- рассрочку же досрочно можно погасить либо всю полностью, либо по другому никак.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:21

bogdana144 Там есть еще одна переменная "Ежемесячная комиссия за внесение платежа – 1% от суммы", а это значит что к той сумме что Вы рассчитали и назвали это ошибкой нужно "+ 80 000*0,01*24".
ritino
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:32

После того, как в одно действие рассчитывается переплата с аннуитентной формой погашения (которая на самом деле рассчитывается только итерационно), можно не читать.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:19

А чё так, всё сложно ? ))
pokutny1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:33

MASolomko Скажите .А где можно научится высчитывать проценты по кредиту ? Я вот взял с карточки Приватбанк "универсальная" 5 ноября 4500 гривен "наличными" интересно сколько мне придётся заплатить процентов, если я внесу обязательный платёж, но не смогу до 25 декабря всю сумму вернуть ?
pokutny1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 06:54

Re: Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом

pokutny1980, пример расчета указан на странице https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna

Внизу страницы на нажимаете "Показати всі питання +29" и разверните вопрос "Поширенi питання щодо нарахування відсотків".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 05:46

Формула буде правильною тільки при методі нарахування відсотків "факт/факт", тобто якщо денна процентна ставка розраховується, виходячи з фактичної кількості днів у році і множиться на фактичну кількість днів користування кредитом.
Як правило в кредитному договорі зазначаються інші методи нарахування процентів: коли рік завжди має умовних 360 днів, а умовний місяць завжди має 30 днів ("факт/360" та ін.). Тоді і процентна ставка за день і сума процентів буде більшою.
yafet
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