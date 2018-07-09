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Finance.ua: Як порахувати
відсотки за кредитом

Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:10

****** (ой, ОСОБООДАРЕННОМУ), который эту ересь написал и тому, кто её пропустил, надо опять класс в 5 сходить: там, по моему, математическими операторами пользоваться учат, в сложных выражениях.

Тем более, что вычисление процентов он "сложным процессом" считает. Интересно, аннуитет он действительно по этой формуле считает? И с банковским графиком платежей сходится? Тогда кто-то кого-то в заблуждение вводит.

Дальше можно не читать: сложно очень. И разные калькуляторы (вернее: приложения для смартфона от разных разработчиков) по разному эту формулу считать будут. Можете поэксперементировать.
Radon
 
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