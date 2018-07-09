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Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:10
****** (ой, ОСОБООДАРЕННОМУ), который эту ересь написал и тому, кто её пропустил, надо опять класс в 5 сходить: там, по моему, математическими операторами пользоваться учат, в сложных выражениях.
Тем более, что вычисление процентов он "сложным процессом" считает. Интересно, аннуитет он действительно по этой формуле считает? И с банковским графиком платежей сходится? Тогда кто-то кого-то в заблуждение вводит.
Дальше можно не читать: сложно очень. И разные калькуляторы (вернее: приложения для смартфона от разных разработчиков) по разному эту формулу считать будут. Можете поэксперементировать.
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Radon
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:12
Люди все-равно не считают проценты когда берут, лишь когда им звонит банк и говорит, что у Вас просрочка, приходят скандалят и говорят, что банк им не правильно наситал проценты
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KULANDALE
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:43
bogdana144 допоможіть вирахуваити задачу...
комерційний банк надає кредит під бізнес-проект виробничій компаній сумою 3(*)0000 грн під 20% річних за плаваючою ставкою. Після того як проект запрацював 4 місяці ставка зросла до 23% а через 7 місяців від дати видачі збільшилась до 25%. Обчисліть яку суму має повернути компанія банку через рік після наддання її кредиту.
замість (*) потрібно вставити цифру від 1 до 5
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sofavorobets
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:11
допоможіть вирахуваити задачу...
комерційний банк надає кредит під бізнес-проект виробничій компаній сумою 3(*)0000 грн під 20% річних за плаваючою ставкою. Після того як проект запрацював 4 місяці ставка зросла до 23% а через 7 місяців від дати видачі збільшилась до 25%. Обчисліть яку суму має повернути компанія банку через рік після наддання її кредиту.
замість (*) потрібно вставити цифру від 1 до 5
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sofavorobets
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