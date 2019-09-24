Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:53

У такси местного разлива есть и покруче приложения. Тот же уклон, точно не уступает по функционалу. Просто Убер более раскручен.



А насчёт того, чего не правят и не улучшают. Там в руководстве сидят ленивые отожраные коты, к которым стекаются тонны денег, которые даже, возможно и не знают о проблемах приложения, т. к. подчинённые им это не доносят. Это проблема большинства мегакорпораций. Я с такой одной компанией работаю. Там рядовые сотрудники и мелкие руководители просто уничтожают компанию, а до вледельцев не достучаться. Пока деньги текут рекой, им всё равно, что там происходит с компанией на низах, их главная задача - успевать тратить этот огромный денежный дождь