Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.
Это же конгениальный бизнес-план!
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:51
За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.
Это же конгениальный бизнес-план!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:11
В том то и дело, что нет ничего сложного в создании программного продукта. И фейсбука в том числе. Там нет каких-то сложных технологий. Просто обычный сайт. Таких соцсетей десятки тысяч, но популярными стали единицы. Об остальных вы даже не слышали.
Денег стоит не программа, а лейба, само имя компании. А раскруткой занимаются совсем не программисты. Код для сайта, полностью дублирующего функционал фейсбука, сможет написать средней руки программист. Правда уже не за 1 день, конечно, но за месяц можно. А вот сделать так, чтоб твоим сайтом начал пользоваться весь мир - вот тут уже будет проблема. Это займёт не один год, а может и не одно десятилетие. Ну и крупным игрокам, как видно, нужно заносить куда надо в странах вроде Украины. Один благотворительный взнос в нужный карман, и неугодные социальные сети запрещают на государственном уровне
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:21
Я об этом и пишу. Написание кода - это самое простое. Тут не может что-то пойти не так. Если есть задача что должно получиться, на выходе будет ровно то, что задумано. А вот на остальном многие погорели. Именно поэтому, приложений онлайн вызова такси по Украине в плеймаркете больше сотни, но многие думают, что есть только убер. Кое кто слышал ещё об уклоне, и кто-то ещё упоминал болт. Остальные не стали популярными не из-за программистов, а из-за плохой рекламы. Никто о них просто никогда не слышал
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:27
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
Станислав, сколько вам нужно времени что бы сделать сайт типа google.com ?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:46
В гугле уникальные технологии, там учёные работают. Про поисковый движок не может быть и речи. Но, даже более простые сервисы, вроде Google Translate, повторить практически нереально. Не говоря уже о гугл картах с 3d-моделью многих городов.
Вот, ютуб можно повторить, и многие это сделали. Но, в основном, это те ниши, где нет конкуренции с ютубом, например, сайты для взрослых.
В убере нет уникальных технологий. Основной компонент приложения такси - карта города, страны или мира. Этот компонент создать с нуля практически невозможно, т.к. требует огромнейших вложений. Но, хорошие новости, такой компонент уже разработан, например, тем же гуглом. Не нужно программировать поиск маршрута, поиск адресов и т.д., это всё уже есть в компоненте, уже всё готово. Нужно просто прописать интерфейс, т.е. указать, где будет какая кнопка. И всё. Это вообще не сложно.
Это тоже самое, что сравнить сбор домика из конструктора, и разработку пластмассы для этого конструктора. Собрать домик смогут практически все, а вот, изготовить пластмассу для этого конструктора, практически никто. Вот, настолько огромная пропасть между приложением убер и разработкой карты для того же убер. Собрать подобное приложение сможет каждый программист, а вот разработать компонент карты для убера практически никто
Додано: Суб 28 вер, 2019 01:42
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
В фэсбуке самое главное не то, что видит пользователь, а то, что находится за кулисами. Эти технологии совсем не проще гугловских и много где с ними конкурируют. Я говорю не про карты с переводчиком, а про AI & Big Data. А так, чтоб выглядего как фэсбук, да на 100 - 1000 пользователей, таки да, сложного действительно ничего нет.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Суб 28 вер, 2019 02:27
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
Тот же убер разрабатывает свою навигационную систему, анализирует поведение пользователей и водителей, создал сложную систему динамического формирования цен и кучу всего прочего. Видимо не знали, что можно налабать за день убогое приложение на базе гугл мапс, ведь все просто.
И фейсбук просто себе сайтец, а престо разработали от скуки, что такое быстрый анализ по базе в овер 300 петабайт
Вообще, не ожидал от вас настолько поверхностных взглядов, все же вы создавали впечатление более серьёзного человека, чем какой-то формошлепер на вордпрессе
Додано: Суб 28 вер, 2019 08:57
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
Всё правильно говорит. Программисты скоро будут меньше сантехников зарабатывать. Задроты эти)
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Додано: Суб 28 вер, 2019 08:59
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
Наверное, очень сложно разработать целую формулу, которая будет умножать километры на коефициент загруженности водителей в этом районе. То же самое и про поведение пользователей и водителей. Это не что-то уникальное, а необходимая часть работы любого приложения. Любого. Не убера, не такси, а вообще любого.
Это звучит страшно только для тех, кто не работал с большими базами данных. На самом деле, там нет вообще ничего сложного. Просто равномерно распределить нагрузку на несколько серверов, хоть на 100, хоть на 1000. Есть свои нюансы, но сложного вообще ничего. Просто всё правильно индексировать, чтоб знать что где искать, и любая информация из базы любого размера будет извлекаться в сотые доли секунды
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 28 вер, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 вер, 2019 09:18
В IT-сфере всё больше всего автоматизируется и упрощается. Многое, для чего раньше нужна была целая команда, сейчас делается в пару кликов мыши одним непрофессионалом.
Для примера, если раньше на разработку простенькой 2d игрушки для NES (dendy) требовались месяцы и годы и куча людей. Сейчас можно сделать игру на 10 порядков сложнее, не написав вообще ни одной строчки кода.
Зарабатывает много не тот, кто производит, а тот, кто продаёт. Это касается и IT-сферы. Создать не сложно, сложно продать. В некоторых случаях процент с продажи может достигать 90-95%. Производитель IT-продукта при этом платит все дополнительные издержки и получает прибыль с оставшихся 5-10%
Программисты - это самый нижний уровень. Как рабочие на заводе. Они работают больше всех, а получают меньше всех.
Это как в реальной жизни, если в супермаркете на полке нонейм продукт, и рядом популярный продукт, большинство купит популярный, даже если нонейм дешевле и качественнее. Т.е., неважно насколько программист напишет крутую программу, важно, как её преподнесут общественности. Именно по-этому программисты получают мало, а рекламщики много. Понятное дело, в сравнении, если сравнивать рабочих. Основные деньги собирает владелец бизнеса, как и везде
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