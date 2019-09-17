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Укрзалізниця загубила
80 тонн олії Косюка

Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:42

там всё ОК.. страховка грузоперевозки
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:57

Странный у нас народ. И новости странные.
Хищение грузов на ж/д - нужно преподнести как "у Косюка", а люди конечно не прочь позлорадствовать...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:40

  Конрад Карлович написав:Странный у нас народ. И новости странные.
Хищение грузов на ж/д - нужно преподнести как "у Косюка", а люди конечно не прочь позлорадствовать...

Когда обворовывают народ схемами на тарифах, ценах, новости звучат благозвучнее?
Black Jack - White Business
ruvex
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