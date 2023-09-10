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Укрзалізниця повідомила, чи
підвищуватиме цьогоріч...

Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:35

Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення Укрзалізницею не підвищуватимуться.

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Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення
R2
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Investor_K
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