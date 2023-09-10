Тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення Укрзалізницею не підвищуватимуться.
Дивися повний текст
Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:35
Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|