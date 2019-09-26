За 9 місяців поточного року загальний фонд державного бюджету недоотримав 78,4 млрд грн, що становить 7,2% від плану.
Дивися повний текст У держскарбницю \"не зайшло\" більш ніж 78 млрд грн - Рахункова палата.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:47
У держскарбницю "не зайшло" більш ніж 78 млрд грн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У держскарбницю \"не зайшло\" більш ніж 78 млрд грн - Рахункова палата.
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:47
Какой НДС,акциз, если евробляхерам -дают право его не платить. Ясно, что не добирают из-за них. Пусть пенсии родителям только х****** отменяют и 100% от них оплата за учебу, лечение ,их и их детей.
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:25
laa1999
А почему вдруг "пенсии, учебу, лечение"?
Может начать с урезания содержания аппарата Верховной Рады, Президента, министерств, потом пройтись по чиновничеству более низкого уровня, приведя затраты на их содержание с возможностями государства, затем обратить внимание на "персональных пенсионеров", получающих повышенные пенсии не по причине высоких заработков в прошлом (и высоких отчислений), а просто по факту занятия определенных государственных должностей.
Так и, глядишь, денег станет хватать, и не надо будет урезать пенсии, учебу и лечение для неугодных граждан. И акциз вообще отменить можно будет, потому что акциз на авто -- это просто узаконенный отъем денег по причине того, что у кого-то они есть, без какой-либо пользы для экономики, и без какой-либо, даже теоретической, отдачи тем, у кого эти деньги отнимаются.
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